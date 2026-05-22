El inesperado gesto de los capturados por el caso de Yulixa Toloza al ser enviados a prisión

El caso de Yulixa Toloza, la mujer que desapareció el pasado 13 de mayo tras someterse a una cirugía estética, alcanzó un punto de inflexión judicial. Esto después de que un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado.

Cabe destacar que todo comenzó cuando la estilista de 52 años asistió a un establecimiento de procedimientos estéticos en el barrio Venecia, al sur de Bogotá. Según las investigaciones, la mujer habría perdido la vida tras una intervención y su cuerpo fue trasladado en un vehículo hasta el municipio de Apulo, Cundinamarca.

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Ante esta situación, la Fiscalía General de la Nación presentó pruebas, incluyendo una cronología detallada y el rastro del vehículo al que subieron a la mujer antes del hallazgo de su cadáver. Además de comentar la urgencia que había por parte de los responsables en vender el vehículo.



Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de la audiencia virtual fue la reacción de los capturados al conocer que serían enviados a prisión. En especial, porque en sus declaraciones se declararon inocentes de los cargos de favorecimiento agravado y ocultamiento de elementos materiales probatorios.

"Venderlo con urgencia": esta fue la orden para desaparecer el carro en el que fue trasladado el cuerpo sin vida de Yulixa Toloza. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/7wSyBuszQU — Revista Semana (@RevistaSemana) May 21, 2026

¿Cuáles fueron los gestos que hicieron los capturados en el caso de Yulixa Toloza?

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Inicialmente, se vió que Kelvis Daniel Sequeira Delgado mostró una actitud errática durante la diligencia y al momento en el momento en que el juez confirmó la medida de cárcel, Sequeira miró fijamente a la cámara por unos segundos, se movió incómodo en su silla y agachó la mirada rápidamente, para luego retomar su postura hacia el frente.

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Por otro lado, Jesús Alberto Hernández Morales mantuvo una postura de absoluta frialdad, al punto que permaneció totalmente quieto y con una mirada fija a la cámara, sin mostrar ninguna señal de arrepentimiento o perturbación evidente ante la decisión que tomó la justicia.

De igual forma, se conoció que el juez basó su decisión de enviarlos a la cárcel en que ambos procesados tienen residencia principal en Venezuela y carecen de arraigo laboral, social o económico en Colombia. Además según el juez estos sujetos habrían entrado al país para cumplir las conductas investigadas, siendo un alto riesgo para la seguridad.

Mientras tanto, la Fiscalía avanza en la etapa final de la investigación que busca determinar el grado total de su culpabilidad en la muerte y el trato indigno dado al cuerpo de Yulixa Toloza por parte de los capturados.

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