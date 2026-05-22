Video del momento exacto en el que Miss Venezuela fue golpeada por su estilista

El Festival de Cine de Cannes se transformó en una pesadilla para la actual Miss Venezuela Global, Andrea Del Val, esto debido a que el pasado 20 de mayo de 2026, una fuerte disputa en un apartamento en Francia trascendió las redes sociales, donde supuestamente su estilista la habría agredido.

Según relatan las fuentes, la tensión entre Andrea Del Val y el reconocido estilista Giovanni Laguna no es reciente. Tanto es así que en entrevistas posteriores al incidente, la modelo reveló que su relación profesional estaba fracturada desde hace años debido a desacuerdos económicos y éticos.

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Por otro lado, la modelo afirmó que Laguna le habría solicitado dinero, bajo la promesa de conseguir más victorias en los certámenes de modelaje, una situación que generó un quiebre en su confianza. Luego, para el Festival de Cine, ambos terminaron coincidiendo en un alojamiento compartido.



Se conoció que la discusión estalló cuando Andrea Del Val supo que el estilista supuestamente hablaba mal de ella ante terceros, al punto que esté la llegó a calificar como "loca" y "problemática". Tanto es así que al confrontarlo y pedirle que se fuera, este no habría hecho caso. Si deseas ver el video que compartió la Miss Venezuela Global haz click acá.

¿Cuál fue el video que publicó Andrea Del Val sobre esto?

Andrea Del Val publicó videos en los que se le observa con heridas en el rostro y rastros de sangre. Según ella, Laguna la amenazó con golpearla, lo que la llevó a intentar grabar con su celular y fue en ese punto que el hombre se habría abalanzado sobre ella, golpeándola repetidamente en la cabeza con un teléfono móvil.

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Sin embargo, Giovanni Laguna negó estas acusaciones de agresión intencional, después de haber sido detenido brevemente por las autoridades francesas y posteriormente liberado, el estilista ofreció su versión de los hechos.

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Laguna sostiene que el altercado físico se limitó a un forcejeo para quitarle el teléfono a la modelo y evitar que lo grabara y también explicó que las lesiones de Del Val fueron un accidente provocado por una lámpara metálica durante el forcejeo en la habitación, hecho por lo cuál las autoridades se encuentran investigando lo ocurrido.

Mientras tanto, Andrea Del Val confirmó que ha interpuesto una denuncia formal ante la policía de Cannes, mientras que Laguna se ampara en los testimonios de otras personas presentes para sostener su inocencia.