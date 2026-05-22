Dueños de estética llamaron a un pastor cuando vieron a Yulixa agonizar

El caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que perdió la vida tras someterse a una lipolisis láser, dio un nuevo giro tras revelarse los testimonios de quienes estuvieron presentes en sus últimos minutos. Cindy Carvajal, una paciente de 34 años que se recuperaba en el mismo lugar, se pronunció y comentó que los dueños llegaron a llamar a un pastor en el momento más crítico.

Cindy Carvajal tomó la decisión de hablar en Más Allá del Pódcast y contó un nuevo detalle en el caso de Yulixa. La mujer de 34 años es proveniente de Montería y llegó a la capital atraída por los resultados que la clínica Beauty Laser promocionaba en redes sociales; por 3,650,000 pesos, se sometería a una lipólisis láser con transferencia a glúteos, incluyendo masajes.

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De igual forma, comentó que inicialmente, el sitio no le generó confianza la presencia de otras pacientes y los supuestos protocolos de seguridad la convencieron de seguir adelante. Sin embargo, tras su propia intervención el 12 de mayo, Cindy comenzó a notar irregularidades, como el hecho de que el personal dejaba a las pacientes solas durante la noche sin supervisión médica.



¿Por qué los dueños llamaron a un pastor cuándo Yulixa comenzaba a agonizar?

La tarde del 13 de mayo, comentó que Yulixa Toloza fue ingresada al apartamento de recuperación en un estado deplorable, cargada de pies y manos por dos personas. "Se veía bastante mal", recordó Cindy, quien observó cómo cerraron rápidamente la puerta de su habitación para ocultar lo que pasaba con la mujer de 52 años.

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Sin embargo, mencionó en este programa que escuchó gritos desesperados de una mujer que decía: "¡Llamen al pastor, llamen al pastor!",minutos después, al salir de su cuarto, se encontró con un pastor orando en la sala, mientras Yulixa Toloza seguía luchando por su vida en la habitación de enfrente.

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De igual forma, comentó que en ningún momento escuchó la llegada de personal paramédico o el sonido de una ambulancia. Horas después, la clínica intentó encubrir los hechos. María Fernanda Delgado, dueña del establecimiento, le aseguró a ella por WhatsApp que Yulixa se había ido por sus propios medios a las 7:00 p.m.

Además comentó que ella fue abandonada y encerrada bajo llave en el apartamento y que gracias a las amigas de Yulixa, quienes lanzaron piedras a la ventana durante la madrugada para alertar de la desaparición de su compañera, que las autoridades y los bomberos finalmente intervinieron rompiendo la puerta para rescatarla.