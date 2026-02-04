Publicidad

Diego Guauque da a conocer el secreto que le ayudó a superar el cáncer: ¿un triángulo?

El reconocido periodista compartió en los micrófonos de El Klub de La Kalle el “triángulo” que le ayudó a superar la enfermedad.

Diego Guauque y su triángulo contra el cáncer
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

La noticia del diagnóstico de cáncer de Diego Guauque en el año 2023, fue una de las noticias que sacudió el periodismo local. Después de superar esta enfermedad, el periodista se convirtió en un ejemplo de superación, tanto es así que el integrante de Séptimo Día pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y compartió su experiencia.

A lo largo de la entrevista, el periodista confesó que durante todo el proceso estuvo aferrado a Dios y también a la ciencia, esto último porque según su experiencia muchas personas terminan abandonando el proceso contra esta enfermedad debido a la creencia de alimentos o bebidas que ayudan a vencer esta enfermedad.

Puedes leer: Diego Guauque habló de su última borrachera después de su lucha contra el cáncer

Por lo cual, Diego Guauque enfatizó la importancia de aferrarse en la fé al punto que mencionó que "no sabe cuántos rosarios me meto yo mientras me están chequeando", dijo a los integrantes de la mesa, en especial al momento de realizar los diferentes procedimientos de sus chequeos correspondientes.

De igual forma, explicó que hay que tener transparencia con el oncólogo: “toca tener la suficiente confianza en los médicos para contarles todo lo que uno está haciendo... no el vecino, no el tío". Pese a esto, explicó que en todo momento siempre se aferró a Dios y a la virgen en esta compleja situación.

¿El triángulo que ayudó a Diego Guauque contra el cáncer?

Uno de los integrantes de la mesa le hizo la pregunta sobre a quién se aferró en esta complicada situación, ante esta pregunta Diego Guauque explicó que para él existe un triángulo de salvación, el cual fue muy importante contra su lucha con la enfermedad.

Puedes leer: Diego Guauque confiesa hallazgo inesperado en medio de cita médica

“En ese triángulo de salvación, quienes están en la parte de arriba. Dios y la virgen, en la izquierda está mi familia y en la otra los médicos”, afirmó el periodista. De igual forma, recordó que durante un tiempo hacía ejercicio, luego iba a orar en donde lloraba y suplicaba poder salir de la compleja enfermedad.

Luego destacó que trataba de pasar tiempo en familia y después se dirigía donde sus médicos para los correspondientes chequeos. “Esa fue la comunión que hice para sobrevivir”. Posteriormente afirmó que al iniciar la enfermedad le dio rabia y frustración, pero que fue gracias a su madurez que le ayudó a superar este hecho y entendió que tenía que sacar adelante su enfermedad.

Mira también: Diego Guauque revela cómo se enteró de que tenía cáncer y cómo logró enfrentarlo

