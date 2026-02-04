Publicidad

Doctora Fernanda reacciona a postura del Doctor Bayter sobre no usar bloqueador solar

Doctora Fernanda reacciona a postura del Doctor Bayter sobre no usar bloqueador solar

La profesional de la salud y comunicadora estuvo en El Klub de La Kalle y lanzó fuertes críticas contra el creador de contenido.

Doctora Fernanda habla del Doctor Bayter
Doctora Fernanda reacciona a postura del Doctor Bayter sobre no usar bloqueador solar
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

Este cuatro de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer en todas sus modalidades, ante esta situación la Doctora Fernández, reconocida profesional de la salud que tiene una sección en Noticias Caracol y Diego Guauque pasaron por el Klub de La Kalle, en el cual hablaron de esta enfermedad.

Inicialmente, Diego Guauque periodista de Séptimo día fue diagnosticado con cáncer en el año 2023, donde explicó que todo comenzó por un dolor que le dio en la espalda baja y debido a todos los procedimientos que tuvo terminó extirpando un riño, pese a esto, el comunicador compartió su proceso en redes sociales.

Puedes leer: Especialista rechaza la dieta del doctor Bayter y explica los riesgos que implica

Por lo cual, durante su paso por El Klub comentó cómo fue su experiencia con esta enfermedad y también comentó que alimentos tuvo que dejar de consumir, donde afirmó que el doctor le pidió dejar de comer embutidos, además de dejar de consumir alcohol y tomar más agua para el bien de su cuerpo.

De igual forma, la Doctora Fernanda también afirmó que no cree que un solo alimento ayude a eliminar esta enfermedad. “El azúcar es veneno, está relacionado con la inflamación, y esta rompe las cadenas de colágeno”, además afirmó que es importante el uso del protector solar debido al aumento del cáncer de piel, todo como medidas de prevención de esta enfermedad.

¿Cómo le respondió la Doctora Fernanda al Doctor Bayter?

En ese momento, uno de los integrantes de la mesa le explicó que estas recomendaciones van en contra de lo mencionado por el Dr Bayter en sus redes sociales, debido a que este afirma que el sol es muy importante y hay que ponerse en éste, sin embargo, a esto, la doctora decidió responder con una afirmación corta.

Puedes leer: Tenía dolor de garganta y casi fallece por bacteria que le "devoró" el brazo

Al momento de hablar de Bayter, comentó: “yo hablo con evidencia científica y no con influencer, ojala hagamos un día de testimonios sobre estos casos”, mostrando su inconformidad sobre este tipo de personajes que tienen una gran comunidad y este da consejos que según ella no son los indicados.

Publicidad

Por otro lado, tanto la doctora y Diego hablaron sobre la importancia de realizar estudios pertinentes para la prevención de este tipo de enfermedad, en especial si una persona tiene una herencia con este tema. “Si yo tengo un antecedente, si mi mamá tuvo cáncer yo debo iniciar antes con los exámenes, a los 45, no le tenga miedo“, afirmó la profesional de la salud.

Publicidad

Mientras que Diego explicó que para él es importante hacer el gasto con la medicina prepagada con el fin de estar atento a los problemas de salud que pueden haber.

