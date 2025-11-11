Publicidad

Salud y Bienestar  / El consumo de medicamentos para dormir se dispara; advierten sobre la automedicación

El consumo de medicamentos para dormir se dispara; advierten sobre la automedicación

Cada vez más personas recurren a las pastillas para poder descansar, pero detrás de esta tendencia hay señales que revelan un problema de salud mucho más profundo.

Peligro de automedicarse por no poder dormir
tomar pastillas para dormir y automedicarse podría tener consecuencias
Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

Dormir bien últimamente se convirtió en un lujo moderno. El estrés, las pantallas y las rutinas alteradas han hecho que cada vez más personas busquen ayuda química para lograr un descanso reparador.

Según datos recientes, el consumo de fármacos para dormir aumentó de forma preocupante durante 2025, lo que es alarmante para los profesionales de la salud.

Puedes leer: La técnica que ayuda a dormir rápido, conocida como respiración de la abeja

¿Cuál es el estudio que habla acerca del insomnio?

Un informe de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) reveló que las ventas de hipnóticos y sedantes crecieron casi 7 % en los primeros cinco meses del año, con más de un millón y medio de unidades comercializadas.

El dato muestra un cambio de hábito que se viene profundizando desde la pandemia, cuando el insomnio se disparó por el encierro, la ansiedad y las preocupaciones económicas.

Pero el dato más inquietante es que cada vez más personas se automedican, según advierten los especialistas. Muchos acceden a estos medicamentos sin receta o por recomendación de conocidos, sin considerar los riesgos que implica alterar los patrones naturales del sueño con sustancias químicas.

Los especialistas advierten que el problema no es solo la automedicación, sino también la creencia de que una pastilla puede solucionar lo que en realidad requiere un enfoque integral. El insomnio, explican, suele ser un síntoma de desequilibrios físicos o emocionales, tratarlo únicamente con fármacos puede ocultar el problema de fondo.

Puedes leer: Cuántas horas debes dormir según tu edad

Para contrarrestar esta tendencia, los expertos recomiendan adoptar hábitos de higiene del sueño: respetar horarios regulares, evitar pantallas antes de dormir, reducir el consumo de cafeína y alcohol, y practicar técnicas de relajación. Dormir, insisten, debe ser un proceso natural, no una batalla química.

Mira también: Doctor revela si las dietas de TikTok son buenas o malas para la salud, ¿peligrosas?

