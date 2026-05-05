Salen a la luz nuevos detalles sobre la muerte de Rafael Orozco: “No podías llegar a la tumba”

Han pasado más de tres décadas de la partida de Rafael Orozco, por lo cuál, tanto su viuda Clara Cabello y sus tres hijas, Kelly, Wendy y Loraine, decidieron compartir nuevos detalles sobre el fallecimiento del artista, esto para una entrevista con el actor Aco Pérez, en donde desmitificaron los rumores alrededor de su fallecimiento.

Inicialmente, hubo una creencia popular que la noche del ataque contra Rafael Orozco se celebraba una fiesta de cumpleaños en su residencia. Sin embargo, Clara Cabello explicó que realmente había era un ambiente de tranquilidad familiar, esto debido a que el cantante regresó de una gira por Venezuela y quería estar con sus hijos.

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“Él estaba ensayando un disco y nos pusimos a bailar un poquito en el hall de la cocina”, recordó Clara, para después mencionar que todo fue interrumpido por el timbre de la casa, una vez el atendió la puerta, fue cuando se terminó desencadenando el ataque contra el artista.



Sin embargo, la hija mayor, Wendy Orozco comentó que la figura de su papá evitó que pudieran vivir un duelo privado, tanto es así que explicó que: “Fue un duelo que no se pudo hacer en familia ni privado... no te dejaban, había tanta gente que no podías llegar a la tumba. Yo no pude enterrar a mi papá tranquila”, afirmó.

¿Qué más detalles se conocieron del fallecimiento de Rafael Orozco?

De igual forma, el constante asedio obligaron a la familia a refugiarse en el silencio durante décadas, tanto es así que la viuda de Rafael Orozco, explicó que evitaba dar entrevistas era para no revivir el dolor. Sumado a esto, explicó que le tuvo tanto amor a su esposo que no buscó rehacer su vida sentimental.

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“Decidí que no y así pasó”, destacó Clara Cabello, así mismo, sus hijas añadieron que su madre “sigue enamorada de Rafael”, al punto que siguen manteniendo una conexión espiritual que ha perdurado por más de 30 años. Por otro lado, revelaron que gran parte del vestuario del artista se terminó perdiendo.

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Ellas explicaron que debido a que él estaba de gira cuando falleció, sus maletas y uniformes de gala se quedaron en Venezuela. “Esas maletas nunca nadie las regresó”, lamentaron sus hijas, quienes conservan pocos objetos de la etapa de mayor éxito del Binomio de Oro.

Finalmente, tanto Clara como las hijas de Rafael Orozco afirmaron la importancia de él para el género del vallenato, dado que gracias a su estilo carismático y su elegancia provocaron que este ritmo llegarán a grandes escenarios a nivel mundial.

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