VIDEO: FEMINISMO Y RELIGIÓN
DESAPARECE DJ DEVER
MUERE EMPRESARIO EN BOGOTÁ
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

¿A Rafael Orozco lo mataron por una mujer o por malos negocios? Esto dicen las cartas

Más de 30 años después, una lectura espiritual reabre preguntas sobre la vida y la partida de Rafael Orozco, señalando emociones y vínculos cercanos como claves.

Foto: Redes sociales y Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 12 de feb, 2026

A más de tres décadas de su partida, el nombre de Rafael Orozco Maestre continúa despertando emociones, preguntas y nostalgias. El eterno ídolo del Binomio de Oro sigue presente en la memoria colectiva a través de sus canciones, pero recientemente su historia volvió a ser tema de conversación por una revelación inesperada.

En el programa La Kalle, la angeóloga Paulina Corso aseguró haber conectado con la “frecuencia” de lo que fue la vida del cantante antes de su muerte, ofreciendo una interpretación que, según ella, arroja luces sobre aspectos que durante años quedaron en el aire.

Durante la emisión, Corso explicó que su lectura espiritual mostró a Rafael Orozco como un hombre “amado”, alguien que “pisó tesoros” y que estuvo “muy entregado al amor”.

Mira la entrevista completa aquí:

La especialista describió al artista como una figura profundamente vinculada a los afectos y a las emociones intensas.

Sin embargo, el punto que más llamó la atención llegó al abordar las circunstancias energéticas que rodearon su despedida.

Según relató, al revisar la frecuencia asociada a su partida, las cartas no señalaron asuntos económicos ni problemas de negocios. En cambio, la lectura apuntó directamente a personas involucradas en su entorno más cercano.

“Él se marcha en una vibración conectado a una mujer”, afirmó Corso en el programa. De acuerdo con su interpretación, existió una situación con una mujer que se cruzó en su camino y que habría generado conflictos en los que también figuraban “dos hombres y una mujer”.

Las declaraciones provocaron sorpresa en la mesa de trabajo de La Kalle, donde los locutores señalaron que esos elementos coincidían con investigaciones de la época que hablaban de un “lío amoroso” alrededor del cantante.

Corso, quien aseguró no conocer en detalle la historia del artista, insistió en que en la lectura aparecían “dos hombres que interactúan con esta frecuencia de esta mujer y que pues finalmente lo llevan al espacio vibracional de lo que nosotros llamamos la unidad, el cielo”.

Más allá de la controversia que puedan generar estas afirmaciones, la angeóloga planteó una interpretación espiritual de los hechos.

Explicó que, desde su perspectiva, todo formaría parte de un “plan perfecto del alma”. Según su visión, antes de reencarnar, las personas planifican experiencias determinantes de su vida, incluidos aquellos “eventos canónicos” que marcan el destino.

En ese proceso, señaló, Rafael Orozco se habría desprendido en agradecimiento, dejando atrás el éxito y el reconocimiento que consolidaron su legado musical.

“Las cartas son sagradas, nunca fallan”, sostuvo Corso, mientras describía la presencia de esa mujer “por quien se despide del espacio terrenal”.

Sus palabras reavivaron el debate sobre las circunstancias que rodearon la muerte del artista y sobre la influencia de los sentimientos en su historia final.

