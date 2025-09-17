VIDEO: Jean Carlos Centeno por fin reconoce amorío con hija de Rafael Orozco: "Fui infiel"

El reconocido cantante vallenato Jean Carlos Centeno ha sido centro de atención entre sus fanáticos no solo por sus grandes éxitos con El Binomio de Oro y como solista, sino también por algunos episodios de su vida personal que captan la atención del mundo de la farándula.

Pues más allá de ser reconocido como un talentoso artista, Centeno ha generado algunos rumores que tienen que ver con su vida amorosa y de la que una mujer en especial llama la atención.

Se trata de Wendy Orozco Cabello, una de las tres hijas del fallecido cantante Rafael Orozco y a quien hace años vienen relacionando sentimentalmente con Jean Carlos, pese a que no hay prueba pública de ello.



Centeno incluso en algunas oportunidades se pronunció sobre este rumor sin ser completamente claro y diciendo siempre que "Yo me enamoré solo", dejando la duda si se trató de un amor no correspondido o de una relación que terminó mal.



Jean Carlos Centeno le fue infiel a hija de Rafael Orozco

Y luego de varios años de rumores sobre dicho amorío entre Jean Carlos Centeno y la hija de Rafael Orozco, fue el propio cantante quien decidió romper el silencio y se pronunció abiertamente sobre este tema, reconociendo que sí se enamoró de Wendy Orozco y que su "relación" acabó cuando embarazó a otra mujer.

Fue en diálogo con Semana que el cantante reveló detalles de dicha relación de la que aunque dice que "le fallé porque le fui infiel cuando nació mi hijo" y que "fueron seis años", también se contradice asegurando que "nunca tuvimos una relación pública y nunca tuvimos una relación de cuerpo a cuerpo".

En la entrevista se le preguntó a Jean Carlos sobre las canciones que le compuso a la hija de Rafael Orozco y él confirmó que 'Me vas a extrañar' sí fue compuesta para ella y que además, la relación se acabó cuando él fue infiel con otra mujer con quien tuvo a su hijo Carlos Andrés Centeno.

"Yo me enamoré de ella, pero me enamoré solo. Yo la veía como la esposa de mis sueños, la madre de mis hijos... Pero le fallé porque le fui infiel con una persona de quien no puedo hablar mal. La infidelidad mía fue cuando nació Carlos Andrés Centeno, sangre de mi sangre", dijo Jean Carlos.

Agregó que con el embarazo de la mamá de su hijo, "hasta ahí llegó la relación... Fueron seis años de papelitos y besitos en la mejilla y peluchitos y cositas así, pero era algo bonito, algo que nunca se olvida y que no tengo nada malo que hablar de la señorita sagrada hija de rafa y la señora Clara".

