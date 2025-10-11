Así luce Wendy Orozco, la hija de Rafael Orozco, tras varios años alejada del ojo público

Han pasado más de tres décadas desde que el 11 de junio de 1992 el vallenato perdió a una de sus voces más queridas: Rafael Orozco. El intérprete de clásicos como “Olvídala” y “Cariñito de mi vida” sigue siendo una figura fundamental en la historia musical del país. Su legado continúa vivo no solo a través de sus canciones, sino también en el cariño que el público conserva por su familia.

En los últimos días, una de sus hijas volvió a captar la atención de los seguidores del género. Se trata de Wendy Orozco, quien hizo una aparición pública durante la presentación del afiche oficial del Festival de la Leyenda Vallenata 2026, evento que rendirá homenaje al Binomio de Oro de América, agrupación que Rafael Orozco fundó junto a Israel Romero.

Durante la ceremonia, Wendy representó a la familia Orozco y lució un elegante vestido color café. Su presencia generó gran interés entre los asistentes y en las redes sociales, donde los fanáticos destacaron el parecido con su padre y el orgullo con el que mantiene viva su memoria.



Wendy Orozco y el hijo de Israel Romero protagonizan un emotivo reencuentro

Uno de los momentos más comentados del encuentro fue el emotivo abrazo entre Wendy y Israel Romero Jr., conocido como “El Pollo Irra”, hijo del acordeonero y cofundador del Binomio de Oro. Ambos recordaron con nostalgia la amistad y los logros que unieron a sus padres en los años dorados del vallenato, gesto que conmovió a los asistentes y a los seguidores del género en redes sociales.



En la actividad también participó Alejandro Palacio, actor que dio vida a Rafael Orozco en la serie biográfica de Caracol Televisión, junto a Taliana Vargas, quien interpretó a Clara Cabello. La presencia del actor evocó la recordada producción que permitió a nuevas generaciones conocer la historia del ídolo vallenato.

El Festival de la Leyenda Vallenata 2026 se celebrará entre el 26 de abril y el 2 de mayo, y desde ya promete ser una edición especial por el tributo que se rendirá al Binomio de Oro, agrupación que marcó una época y continúa siendo símbolo del vallenato romántico en Colombia y el mundo.

