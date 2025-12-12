Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ZULMA GUZMÁN CONFIESA
EXTRAÑO CASO EN BOGOTÁ
CASO JAIME MORENO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Revelarían artistas invitados a concierto de J Balvin en Bogotá, ¿Maluma y Ryan Castro?

Revelarían artistas invitados a concierto de J Balvin en Bogotá, ¿Maluma y Ryan Castro?

El concierto del paisa en Bogotá genera gran expectación, sobre la posible participación de varios artistas del género urbano que podrían acompañarlo sobre el escenario.

J Balvin, cantante colombiano
Posibles invitados al concierto de J Balvin en Bogotá
Foto: Instagram de J Balvin
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 12 de dic, 2025

El próximo concierto de J Balvin en Bogotá se perfila como uno de los eventos más esperados del año para los fanáticos de la música urbana.

La presentación, programada para el sábado 13 de diciembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, genera gran expectativa no solo por la actuación del artista paisa, sino también por los posibles invitados que podrían acompañarlo sobre el escenario.

Puedes leer: J Balvin sorprende al Profe Montoya en su concierto en Medellín; conmueve a más de uno

La especulación sobre los invitados se intensifica luego de que en su concierto anterior, realizado en Medellín, J Balvin contó con una amplia lista de artistas que lo acompañaron en diferentes momentos de la presentación.

En aquel evento, participaron figuras reconocidas del género urbano y más allá, entre ellos Reykon, Golpe a Golpe, Rayo y Toby y Kapo, además de los artistas Maluma, Feid y Ryan Castro.

Te puede interesar

  1. J Balvin y Valentina Ferrer protagonizan momento de celos durante una fiesta
    J Balvin cantante colombiano y Valentina Ferrer modelo
    Foto: Instagram @valentinaferrer / Tiktok @masdelgenero
    Farándula

    J Balvin y Valentina Ferrer protagonizan momento de celos durante una fiesta, ¿qué pasó?

  2. Pareja de J Balvin da acalorado baile delante de todo el mundo
    Valentina Ferrer y J Balvin
    Foto: Instagram de Valentina Ferrer
    Farándula

    Pareja de J Balvin da acalorado baile delante de todo el mundo, ¿el cantante se molestó?

También subieron al escenario Eladio Carrión, J Quiles, Lenny Tavárez, Jory Boy, Kris R, Hugel, Lennox, Dela Ghetto, Jowell y Randy, Tito El Bambino, Chencho y Farruko.

Una de las sorpresas de la noche fue la aparición del cantante estadounidense 50 Cent y la presencia de la leyenda del reguetón Daddy Yankee, quienes interpretaron varias canciones junto a Balvin.

Invitados al concierto de J Balvin en Bogotá

Ahora bien, para el concierto en Bogotá, muchos seguidores esperan que se repita un espectáculo con invitados de alto perfil.

En redes sociales, especialmente en TikTok, algunos usuarios han mencionado a artistas como Justin Quiles y Lenny Tavárez como probables invitados, además de sugerir que Nicky Jam, uno de los exponentes más conocidos internacionalmente en el género urbano, podría estar presente.

Publicidad

Te puede interesar

  1. J Balvin se incomoda en pleno en vivo de TikTok cuando Ryan Castro le hace una broma
    J Balvin se molesto con Ryan Castro por una broma que le hizo en medio de un en vivo en TikTok
    Foto: Instagram @ryancastro / jbalvin
    Farándula

    J Balvin vivió incómodo momento en vivo por peculiar broma de Ryan Castro

  2. La reveladora foto de J Balvin con Sofía Vergara
    La reveladora foto de J Balvin con Sofía Vergara
    Foto: Instagram de J Balvin y Sofía Vergara
    Farándula

    Reveladora foto de J Balvin con Sofía Vergara; la pareja del cantante no dudó en reaccionar

Aunque ninguno de estos artistas es confirmado oficialmente por la producción del evento o por el propio J Balvin, la conversación entre los seguidores refleja el interés por posibles colaboraciones en vivo durante la presentación en El Campín.

Publicidad

El hecho de que varios de estos nombres hayan estado presentes en otras fechas y eventos del artista alimenta aún más las expectativas.

El concierto en Bogotá forma parte de la gira “Made in Colombia – Ciudad Primavera”, que busca celebrar las raíces del reguetón colombiano y ofrecer una experiencia musical especial a los seguidores del cantante.

Puedes leer: J Balvin sorprende con un invitado inesperado en Medellín y no fue Daddy Yankee

Hasta el momento,se espera que la lista final sea conocida únicamente durante el desarrollo del concierto o mediante comunicados posteriores al evento.

Mira también: J Balvin rompe en llanto al ver video de su pareja en pleno concierto

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

J Balvin

Conciertos de Colombia

Conciertos

Estadio El Campín

Maluma

Ryan Castro

Nicky Jam