Revelarían artistas invitados a concierto de J Balvin en Bogotá, ¿Maluma y Ryan Castro?

El próximo concierto de J Balvin en Bogotá se perfila como uno de los eventos más esperados del año para los fanáticos de la música urbana.

La presentación, programada para el sábado 13 de diciembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, genera gran expectativa no solo por la actuación del artista paisa, sino también por los posibles invitados que podrían acompañarlo sobre el escenario.

La especulación sobre los invitados se intensifica luego de que en su concierto anterior, realizado en Medellín, J Balvin contó con una amplia lista de artistas que lo acompañaron en diferentes momentos de la presentación.



En aquel evento, participaron figuras reconocidas del género urbano y más allá, entre ellos Reykon, Golpe a Golpe, Rayo y Toby y Kapo, además de los artistas Maluma, Feid y Ryan Castro.

También subieron al escenario Eladio Carrión, J Quiles, Lenny Tavárez, Jory Boy, Kris R, Hugel, Lennox, Dela Ghetto, Jowell y Randy, Tito El Bambino, Chencho y Farruko.

Una de las sorpresas de la noche fue la aparición del cantante estadounidense 50 Cent y la presencia de la leyenda del reguetón Daddy Yankee, quienes interpretaron varias canciones junto a Balvin.



Invitados al concierto de J Balvin en Bogotá

Ahora bien, para el concierto en Bogotá, muchos seguidores esperan que se repita un espectáculo con invitados de alto perfil.

En redes sociales, especialmente en TikTok, algunos usuarios han mencionado a artistas como Justin Quiles y Lenny Tavárez como probables invitados, además de sugerir que Nicky Jam, uno de los exponentes más conocidos internacionalmente en el género urbano, podría estar presente.

Aunque ninguno de estos artistas es confirmado oficialmente por la producción del evento o por el propio J Balvin, la conversación entre los seguidores refleja el interés por posibles colaboraciones en vivo durante la presentación en El Campín.

El hecho de que varios de estos nombres hayan estado presentes en otras fechas y eventos del artista alimenta aún más las expectativas.

El concierto en Bogotá forma parte de la gira “Made in Colombia – Ciudad Primavera”, que busca celebrar las raíces del reguetón colombiano y ofrecer una experiencia musical especial a los seguidores del cantante.

Hasta el momento,se espera que la lista final sea conocida únicamente durante el desarrollo del concierto o mediante comunicados posteriores al evento.

