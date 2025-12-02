J Balvin sorprende al Profe Montoya en su concierto en Medellín; conmueve a más de uno

El sábado 29 de noviembre de 2025, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, J Balvin ofreció su espectáculo, su producción, varios artistas invitados y un montaje especial que buscaba rendir tributo a su ciudad natal.

Pero esa noche no solo destacó por la música, el cantante sorprendió al público al presentar como invitado especial al exentrenador Luis Fernando Montoya, conocido como 'Profe Montoya', quien asistió por primera vez en su vida a un concierto en vivo.

Ese gesto marcó un momento distinto, donde el espectáculo musical se combinó con un acto de empatía, respeto y admiración hacia una figura reconocida del deporte colombiano.



Tras el concierto, Montoya utilizó sus redes sociales para agradecer públicamente a J Balvin por la invitación. Escribió: “Gracias José @jbalvin por la invitación … fue todo un honor estar presente disfrutando del show. Felicitaciones por el concierto tan increíble, por la gran persona que eres y por todo lo que has logrado. Todo fue un éxito.”

El artista respondió con un mensaje cargado de afecto y admiración: “Te quiero, te admiro, sos un maestro de vida”, lo que fue alagado entre seguidores de ambos.

¿Quién es el Profe Montoya?

La historia de Monoya, se convirtió en un referente para muchas personas, luego de que como director técnico llevara al Once Caldas al título de la Copa Libertadores en 2004 un logro histórico para el club.

Ese mismo año sufrió un atentado armado que le cambió la vida, recibió impactos de bala al proteger a su esposa, resultando en una lesión en la médula que limitó seriamente su movilidad.

Pese a ello, Montoya reconstruyó su vida, se convirtió en símbolo de lucha y superación, según sus seguidores en redes sociales, ganando un lugar especial en la memoria colectiva de muchos colombianos.

El gesto de J Balvin al invitar a Montoya, y la respuesta del exentrenador al aceptar, se interpretó como un acto de solidaridad, pues usuarios en redes resaltaron ese momento como un ejemplo de inclusión, empatía y reconocimiento al valor humano más allá del éxito o la fama.

El concierto de J Balvin en Medellín no será recordado solo por su escala musical y su producción, según sus fanáticos, por ese instante humano que dejó una marca profunda en quienes conocen la trayectoria de Montoya, donde prevalece el respeto y la dignidad.

