La emotiva reacción de Shakira al homenaje que Dua Lipa le hizo en El Campín

La noche bogotana del 28 de noviembre se transformó en un espectáculo inolvidable cuando Dua Lipa, una de las artistas pop más influyentes del mundo, rindió un homenaje inesperado que emocionó a miles.

En pleno concierto, la cantante británica interpretó “Antología”, un clásico que forma parte de la memoria musical colombiana, provocando un estallido de emoción entre los asistentes y una respuesta muy especial de su autora original, Shakira.

Una sorpresa que encendió el estadio El Campín

El concierto en el estadio El Campín avanzaba con la energía habitual de la gira Radical Optimism Tour, en la que Dua Lipa repasó éxitos como “Levitating”, “New Rules” y “Physical”. Sin embargo, la sorpresa mayor llegó cuando la artista tomó un respiro, miró al público y anunció que interpretaría una canción muy especial escrita por una de sus grandes inspiraciones.

Sus palabras ya anticipaban un momento distinto: quería cantar un tema que pocas veces incluye en sus shows, pero que consideraba un puente emocional con sus seguidores latinoamericanos.

Acto seguido, comenzó a sonar la melodía de “Antología”, recibiendo una ovación inmediata de miles de voces que reconocieron el homenaje desde los primeros acordes.

El público, eufórico, se unió a Dua Lipa para cantar cada verso, creando un ambiente íntimo y poderoso en cuestión de segundos. La interpretación, hecha con respeto y cariño, dejó claro que la artista se había preparado especialmente para conectar con los colombianos, quienes agradecieron el gesto coreando la letra de principio a fin.



La reacción de Shakira que conmovió a sus fans

La interpretación no pasó desapercibida para la artista colombiana. Poco después del concierto, Shakira publicó en sus redes el video del momento, acompañado de un mensaje cargado de emoción.

Compartió lo especial que fue escuchar su canción en Bogotá, la misma ciudad en la que la escribió hace años, valorando que la música logre unir a una estrella británica con una cantante nacida en Barranquilla.

En su mensaje, transmitió gratitud por el homenaje, destacando la dulzura con la que Dua Lipa interpretó el clásico y celebrando la conexión que ese instante generó entre ambas.

"Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranqulla! ¡Gracias @TAG! ¡Qué delicia!", escribió Shakira.

El público recibió con entusiasmo sus palabras, que ampliaron la emoción del gesto vivido en El Campín y el intercambio de palabras entre ambas artistas dejó en evidencia el respeto mutuo y el impacto global de las canciones que han marcado generaciones.

Los seguidores, colombianos e internacionales, celebraron este cruce musical como uno de los momentos más memorables de la visita de Dua Lipa al país.

