Nuevos videos muestran a Dua Lipa explorando Bogotá antes de su presentación en El Campín

A pocas horas de su presentación en Bogotá, la artista fue vista recorriendo varios puntos de la capital colombiana, generando expectativa entre sus seguidores.

Dua Lipa, cantante británica
Dua Lipa recorre las calles de Bogotá antes de sus concierto
Foto: Instagram de Dua Lipa
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

La artista británico-albanesa Dua Lipa continúa siendo el centro de atención en Bogotá tras su llegada a la capital colombiana, donde se presentará como parte de su Radical Optimism Tour.

En las últimas horas, nuevas fotos y videos de la cantante en distintos lugares de la ciudad se difundieron rápidamente en redes sociales, generando interés entre sus seguidores y curiosidad entre quienes se preparan para asistir al concierto del 28 de noviembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Puedes leer:Esta sería la canción que Dua Lipa cantaría en El Campín de Bogotá

Dua Lipa recorriendo Bogotá

Distintas imágenes muestran a la intérprete caminando por sectores reconocidos de Bogotá, acompañada por miembros de su equipo, amigos y su pareja, el actor Callum Turner.

Durante estos recorridos, algunos transeúntes la identificaron y han logrado captarla en video o fotografiarla mientras se desplazaba por espacios públicos.

En varios de esos registros se observa a la artista interactuando de manera cercana con quienes la reconocieron, saludando a los admiradores que se le acercaron y accediendo a posar para algunas fotografías rápidas.

En su itinerario también figura una visita al Museo Botero, uno de los espacios culturales más representativos del centro histórico de la ciudad.

Testigos del momento indicaron que la cantante recorrió varias salas del museo, observó distintas obras de arte y permaneció allí durante algunos minutos antes de continuar con su recorrido por la zona.

La presencia de la artista en este tipo de lugares es interpretada como parte de una agenda que combina descanso, turismo y actividades previas al espectáculo.

Para muchos seguidores, verla en espacios cotidianos, como calles del centro o zonas comerciales han motivado a los fanáticos a permanecer atentos en redes sociales para conocer posibles nuevos avistamientos de la artista.

Los videos captados por fanáticos y compartidos en redes sociales han sido replicados por distintos medios, que han seguido de cerca los movimientos de la cantante en su visita a la capital.

En ellos se evidencia que la presencia de Dua Lipa no solo generó entusiasmo entre quienes asistirán al concierto, sino también un aumento en la actividad turística relacionada con su paso por la ciudad.

Puedes leer: Concierto de Dua Lipa en Bogotá: TransMilenio habilita rutas especiales este fin de semana

Las publicaciones que han circulado en plataformas digitales muestran a la artista disfrutando de momentos tranquilos en Bogotá, previo a uno de los conciertos más esperados del año en el país.

La divulgación de estas imágenes contribuye a mantener la atención sobre su llegada y refuerza la expectativa por su presentación en el marco del Radical Optimism Tour.

Mira también: ¿Dua Lipa cantará la Quemona?

