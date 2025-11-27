Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:¿GREEICY RENDÓN EMBARAZADA?
ÚLTIMA IMAGEN DE OFICIALES
WESTCOL HABLA DE AIDA VICTORIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Esta sería la canción que Dua Lipa cantaría en El Campín de Bogotá

Esta sería la canción que Dua Lipa cantaría en El Campín de Bogotá

Durante su concierto en Perú, la estrella británica rindió homenaje a la música local, dejando altas expectativas en sus fans colombianos.

Dua Lipa, artista británica
Dua Lipa canta canciones en español representativas de cada país
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

El 25 de noviembre de 2025, Dua Lipa llevó su gira mundial Radical Optimism Tour al Estadio San Marcos de Lima. Tras interpretar sus éxitos internacionales, sorprendió al público al invitar al escenario al artista peruano Mauricio Mesones para interpretar juntos “Cariñito”, un clásico de la cumbia peruana.

Miles de personas se pusieron de pie, corearon la canción y celebraron el homenaje a la música local. En videos se ve commo todo el estadio estaba emocionado, todos aplaudían, bailaban y cantaban, mientras la artista británica mostraba su alegría por compartir el escenario con un referente de la música peruana.

Lee también: Concierto de Dua Lipa en Bogotá: TransMilenio habilita rutas especiales este fin de semana

Para muchos asistentes, ese momento representó un gesto de respeto cultural y cercanía, pues Dua Lipa no solo interpretó un tema en español, sino que además demostró admiración por la tradición musical del país al compartir escenario con un artista representativo.

A lo largo de su gira, la cantante ha sorprendido en varias ciudades al versionar canciones representativas de cada país que visita, donde procura conectar con el público local a través de estas interpretaciones, adaptándose al contexto cultural y mostrando cercanía con sus fans.

Te puede gustar:

  1. Arelys Henao compartió el cambio que accedió hacer por su esposo
    Arelys Henao y el cambio que accedió a hacer por petición de su esposo, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de La Kalle
    Farándula

    Arelys Henao y el cambio que accedió a hacer por petición de su esposo

  2. Dua Lipa, cantante
    Dua Lipa envía mensaje a los colombianos antes de su concierto
    Foto: Instagram de Dua Lipa
    Música

    Dua Lipa envía contundente mensaje a los colombianos antes de su concierto en El Campín

La decisión de interpretar 'Cariñito' en Perú fue anticipada por pruebas de sonido horas antes del concierto, generando expectativa entre sus seguidores, lo que dejó una impresión positiva tanto en quienes asistieron como en quienes siguieron el evento a través de transmisiones y redes sociales.

Canción que cantará Dua Lipa en su concierto en Bogotá 

El concierto en Lima incrementó la expectativa entre seguidores en otros países de Latinoamérica, especialmente en Colombia, donde Dua Lipa tiene programada una presentación para el viernes 28 de noviembre.

Muchos fans especulan sobre si la cantante repetirá la dinámica de rendir homenaje a la cultura local con un cover especial, generando gran entusiasmo y expectativa entre su público colombiano.

Publicidad

Puedes ver: Dua Lipa sorprende a fanáticos en pleno concierto; no lo veían venir

Los fanáticos en Colombia han comenzado a imaginar qué tema sorpresa podría incluir Dua Lipa cuando se presente en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Algunas de las opciones que más se repiten en redes sociales incluyen canciones de Shakira, por ser considerada una de las representantes del pop latino en el país.

Te puede interesar:

  1. "Se me cuidan": Emotivas palabras de Karol G preocupan a fanáticos, ¿se está despidiendo?
    Karol G, cantante colombiana
    Foto: Instagram @karolg
    Farándula

    "Se me cuidan": Emotivas palabras de Karol G preocupan a fanáticos, ¿se está despidiendo?

  2. El desplante que Karol G sufrió en París y la ola de apoyo que generó
    Karol G y Ricky Martin, cantantes
    Foto: Instagram de Karol G y Ricky Martin
    Farándula

    Así fue el desplante que Karol G sufrió en París; Ricky Martin salió en su defensa

Publicidad

Otros comentan que podría elegir un éxito contemporáneo de artistas nacionales o latinos, pensando en mantener la tradición que ha mostrado en su gira, donde en países como Perú, Chile y Argentina versionó canciones locales.

Tras el show en Lima, los videos de la interpretación de 'Cariñito' junto a Mauricio Mesones se viralizaron rápidamente en redes sociales. Los usuarios en plataformas digitales destacaron la valentía de la artista al cantar en español, su disposición para conectar con el público latino y su respeto por las raíces musicales de cada país visitado.

Mira también: ¿Dua Lipa cantará la Quemona?

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Dua Lipa

Conciertos de Colombia

Perú

Redes sociales

Viral

Video viral