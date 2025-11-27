Esta sería la canción que Dua Lipa cantaría en El Campín de Bogotá

El 25 de noviembre de 2025, Dua Lipa llevó su gira mundial Radical Optimism Tour al Estadio San Marcos de Lima. Tras interpretar sus éxitos internacionales, sorprendió al público al invitar al escenario al artista peruano Mauricio Mesones para interpretar juntos “Cariñito”, un clásico de la cumbia peruana.

Miles de personas se pusieron de pie, corearon la canción y celebraron el homenaje a la música local. En videos se ve commo todo el estadio estaba emocionado, todos aplaudían, bailaban y cantaban, mientras la artista británica mostraba su alegría por compartir el escenario con un referente de la música peruana.

Para muchos asistentes, ese momento representó un gesto de respeto cultural y cercanía, pues Dua Lipa no solo interpretó un tema en español, sino que además demostró admiración por la tradición musical del país al compartir escenario con un artista representativo.



A lo largo de su gira, la cantante ha sorprendido en varias ciudades al versionar canciones representativas de cada país que visita, donde procura conectar con el público local a través de estas interpretaciones, adaptándose al contexto cultural y mostrando cercanía con sus fans.

La decisión de interpretar 'Cariñito' en Perú fue anticipada por pruebas de sonido horas antes del concierto, generando expectativa entre sus seguidores, lo que dejó una impresión positiva tanto en quienes asistieron como en quienes siguieron el evento a través de transmisiones y redes sociales.

Dua Lipa cantando “Cariñito” en Perú con Mauricio Mesones 🥳🇵🇪🙌 pic.twitter.com/Ctp4scKKNI — Conciertos Perú (@conciertosperu) November 26, 2025

Canción que cantará Dua Lipa en su concierto en Bogotá

El concierto en Lima incrementó la expectativa entre seguidores en otros países de Latinoamérica, especialmente en Colombia, donde Dua Lipa tiene programada una presentación para el viernes 28 de noviembre.

Muchos fans especulan sobre si la cantante repetirá la dinámica de rendir homenaje a la cultura local con un cover especial, generando gran entusiasmo y expectativa entre su público colombiano.

Los fanáticos en Colombia han comenzado a imaginar qué tema sorpresa podría incluir Dua Lipa cuando se presente en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Algunas de las opciones que más se repiten en redes sociales incluyen canciones de Shakira, por ser considerada una de las representantes del pop latino en el país.

Otros comentan que podría elegir un éxito contemporáneo de artistas nacionales o latinos, pensando en mantener la tradición que ha mostrado en su gira, donde en países como Perú, Chile y Argentina versionó canciones locales.

Tras el show en Lima, los videos de la interpretación de 'Cariñito' junto a Mauricio Mesones se viralizaron rápidamente en redes sociales. Los usuarios en plataformas digitales destacaron la valentía de la artista al cantar en español, su disposición para conectar con el público latino y su respeto por las raíces musicales de cada país visitado.

