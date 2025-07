"Se me cuidan": Emotivas palabras de Karol G preocupan a fanáticos, ¿se está despidiendo?

En medio del apogeo de su carrera y apenas semanas después del lanzamiento de su quinto álbum Tropicoqueta, Karol G sorprendió a sus seguidores con una reflexión íntima y cargada de simbolismo.

Puedes leer: Así fue el desplante que Karol G sufrió en París; Ricky Martin salió en su defensa

Lejos de los escenarios, la colombiana dejó ver su lado más humano al identificarse con un personaje poco esperado: Calamardo, el gruñón y frustrado vecino de Bob Esponja.

A través de sus redes sociales, “La Bichota” compartió un sentido mensaje que ha tocado fibras profundas en su comunidad de fans. Basándose en una lectura emocional del personaje animado, Karol escribió:

“Calamardo no era un amargado. Estaba herido. Era un artista que el mundo no supo escuchar. Un soñador atrapado en la rutina, un corazón sensible viviendo en un entorno que no valora la sensibilidad”.

Esta declaración, cargada de nostalgia y reflexión, encendió las alarmas entre algunos de sus fanáticos, quienes interpretaron sus palabras como una despedida —no definitiva, pero sí un posible retiro temporal—.

Publicidad

La expresión con la que cerró su publicación, “Se me cuidan”, fue suficiente para disparar especulaciones sobre un eventual receso emocional o artístico.

No obstante, otros seguidores ven en este discurso un renacimiento más que un adiós. La artista no solo ha lanzado recientemente Tropicoqueta, sino que también anunció una gira mundial para presentar su nuevo trabajo, consolidando así un momento de gran impulso en su trayectoria.

Publicidad

En su reflexión, Karol G fue más allá del personaje animado y habló desde sus propias heridas y experiencias:

Karol G, cantante colombiana Foto: Instagram de Karol G

Puedes leer: Así lució Karol G deslumbrante vestido al estilo de los 90's, ¿toda una modelo?

“Incluso pensé en mí, hasta yo me identifiqué. Si no fuera por mi familia, por el trabajo que hago en mí misma, porque amo lo que hago y por todo el amor real que ustedes me dan, tal vez también hubiera creído que mi valor dependía de lo que otros opinan”.

Este mensaje no pasó desapercibido. Muchos han celebrado la valentía de la intérprete de Provenza por hablar de salud mental y de la frustración que puede acompañar a los artistas, especialmente en un mundo donde la exposición pública puede nublar la percepción del propio valor.

“Tu valor no se mide en 'likes' ni mucho menos en las opiniones o burlas de otras personas. Solo tú sabes lo que te cuesta cada día levantarte y trabajar por ser quien quieres ser”, añadió en su mensaje, que ha sido ampliamente compartido y comentado en redes.

Karol G continúa sorprendiendo, no solo con su música, sino con una sinceridad que la conecta profundamente con su audiencia.

Publicidad

En lo que va del año, ha lanzado un documental en Netflix, estrenado nuevos sencillos como Latina Foreva, y ha captado la atención en eventos como la Semana de la Moda de París, donde posó junto a figuras como Dua Lipa y Cardi B.

Pese a la incertidumbre generada por sus recientes palabras, su actividad pública sugiere que Karol G no se despide, sino que se reinventa.

Publicidad

En un mundo que a veces no entiende a los más sensibles, la cantante parece haber encontrado fuerza en su propia vulnerabilidad.

Mira también: EXCLUSIVA ¿Silvestre y Karol G lanzarán al fin su canción juntos?