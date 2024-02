Silvestre Dangond busca al responsable que lo volvió tendencia con Dua Lipa

Silvestre Dangond se volvió tendencia en estos días por el hecho de que próximamente se va a presentar en concierto en el estadio el Campin de Bogotá, al respecto muchos internautas empezaron hacer comparaciones sobre la vez que a Dua Lipa le tocó presentarse en un parqueadero de la ciudad.

Esta fue una noticia que el mismo Silvestre confirmó en su momento y en la que la reacción de los internautas causaron una oleada de memes y videos graciosos donde se escucha a Dangond cantar con la voz de Dua Lipa y viceversa, con la implementación de la inteligencia artificial.

Por su parte el artista se refirió con respecto al tema en una entrevista para el programa 'La Red', en donde dijo que, al comienzo pensó que todas estas publicaciones con su nombre en tendencia eran producto de algo malo que había dicho o hecho.

Además, agregó que al día siguiente su esposa le había mostrado varios memes que habían hecho en su nombre. “Mi amor me están mandando un poco de memes y un poco de cosas, la gente está feliz riéndose contigo, gente que tenía tiempo de no escribirme mira lo que me mandan’ y ahí sí como que me desperté un poquito y averigüe el tema y dije ¡wow!”.

Durante la entrevista, el artista dijo que está buscando a la persona que dio inicio a todo este tema de la tendencia para premiarlo, “Fue algo muy orgánico, la verdad fue que no se planeó, es más estoy buscando al hombre ese pa´ ver si le doy un carro y una casa (...) Ese hombre está más que invitado al Campín, no solamente las entradas, la pea está gratis también”.

Por otro lado, también hizo una confesión acerca de presentarse en el Campín y dijo que es muy importante para él este concierto en Bogotá, e incluso dijo que tendrá varios invitados especiales que han marcado su vida musical y que estarán presentes ese día.

Finalmente, el artista también aseguró que: "Yo no conocía el techo de mi casa, yo necesito conocer el techo de mi casa y el techo de mi casa es el Campín. Tengo que vivir esa experiencia”. Dijo el artista sobre su primera presentación en el Campín.

