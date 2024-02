Sara Corrales tiene nuevo novio: él es el hombre que le robó el corazón

La actriz colombiana Sara Corrales sorprendió a sus seguidores tras anunciar a través de su cuenta oficial de Instagram que tiene un nuevo novio, luego de conocerse que su relación con Rafael Gutiérrez había llegado a su fin.

Recordemos que Sara se fue de Colombia en busca de nuevos aires y oportunidades rumbo a México, donde se instaló y ahora reside haciendo parte de producciones televisas del país azteca, donde poco a poco se hace más conocida y se gana un nombre en el mundo de la farándula.

Sus seguidores pensaron que la actriz estaba soltera, ya que luego de su ruptura no se conocía información que la involucrara con alguien y ella no publicada nada relacionado con el amor, pero todos se llevaron una sorpresa cuando Corrales publicó unas fotos en la playa junto a su nuevo novio tomando el sol.

El afortunado que se ha robado el corazón de Sara Corrales es un argentino llamado Damian Pasquini, de acuerdo con su perfil en redes sociales se dedica a crear y diseñar estrategias avanzadas en análisis de datos, desempeñándose como CEO y director de ‘GrupoMap’.

Juntos compartieron las fotos de un paseo a la playa donde se les ve muy acaramelados disfrutando de su relación. La colombiana acompañó las fotos del siguiente mensaje: “De esos viajes que se quedan grabados en el alma”.

Como era de esperarse, los seguidores de Sara inundaron la publicación de comentarios: “Me encanta esto”, “Ututuiii!! Me encanta!! Felicitaciones Sarita!!”, “El amor! me fascina ver la gente feliz!”, “Cuando el amor es real, se siente en el más mínimo detalle. Me encantan las fotografías..... Hermosa”.

