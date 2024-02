Majida Issa reveló lo que quería ser en su niñez: "Yo lo que hice fue divertirme"

En una reveladora entrevista en el popular programa de las mañanas de La Kalle, Kallejiando, la aclamada actriz Majida Issa abrió su corazón y compartió detalles íntimos sobre su infancia, sus orígenes en San Andrés y su apasionada travesía hacia la actuación.

"Crecí en una isla en mi mundo, en mi cabeza todo era distinto; yo estaba en otro momento, yo no estaba pensando en decidir qué iba a hacer", confesó Issa con sinceridad a las conductoras del programa Yaya y Lala. La actriz rememoró su llegada a Bogotá a la edad de 12 años, donde se encontró inmersa en una vorágine de emociones, buscando sueños que ni siquiera sabía que tenía.

Habló de la relación con su abuela, la fallecida pero muy recordada actriz, Teresa Gutiérrez, aseguró que la idea de ser actriz no desprendió de allí sino que al ser una niña no tenía idea de lo que realmente quería ser.

Con emoción palpable en sus palabras, Majida compartió cómo su pasión por la actuación no surgió como una decisión premeditada, sino más bien como un descubrimiento gradual. "Cuando me gradué del colegio dije 'realmente lo único que me gusta es el teatro'. Voy a estudiar teatro mientras decido qué quiero hacer", reveló la talentosa actriz.

Su camino hacia la actuación comenzó en el Teatro Libre, donde estudió durante dos semestres y finalmente entendió el arte del actor y la complejidad de la creación de personajes. Fue entonces cuando se dio cuenta de que quería dedicar su vida al arte escénico. "Entendí cuál es el arte del actor, cómo es el universo de un actor, qué pasa en la creación de un personaje", explicó Issa con pasión.

La entrevista también abordó la influencia de su abuela, la fallecida pero recordada actriz Teresa Gutiérrez, en su vida y carrera. Majida aseguró que su amor por la actuación no fue impuesto por su familia, sino que nació de su propia conexión con el arte dramático.

La actriz reflexionó sobre la importancia de que cada persona explore sus pasiones y habilidades, incluso si no están claras desde una edad temprana. "A los 12 años no tienes que saber qué es lo que quieres. Si no está dentro de tus opciones, puede ser que hubiera sido buenísimo en tal cosa, pero nunca lo consideraste. Hay que buscar qué te gusta realmente, cuáles son tus habilidades", compartió Issa, inspirando a los espectadores a seguir sus sueños y explorar su verdadera pasión.

A esa edad lo que hacía era seguir los impulsos del corazón según dijo; "Yo lo que hice fue divertirme, hice lo que me gustaba hacer, me divertí en el colegio muchísimo, me metí a todo lo que me gustaba", concluyó la artista.