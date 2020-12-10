La Kalle Majida Issa
Majida Issa
¿Carmen Villalobos, de nuevo soltera? Video junto a Majida Issa desató euforia
Video compartido por las dos actrices en redes sociales desató especulaciones sobre una posible soltería, luego de una frase que generó múltiples interpretaciones entre seguidores.
Majida Issa confesó uno de los peores momentos de su carrera; no encontraba trabajo
Tras la muerte de su abuela, Teresa Gutiérrez, la actriz Majida Issa vivió una crisis económica que por poco la hace vender su casa.
Majida Issa contó cómo está su corazón: "Los celos son una enfermedad que no va conmigo"
En entrevista para La Kalle la actriz Majida Issa habló de su estado emocional actual, anécdotas de sus relaciones pasadas y su postura firme contra los celos recordando cuándo fue la última vez que los sufrió.
Majida Issa envió un mensaje de empoderamiento a la mujer a través de 'La Diabla'
La actriz sanandresana Majia Isa habló de lo que para ella significó estar en la piel de una mujer tan sexy como 'La Diabla' y así le envió un mensaje de empoderamiento a la mujer.
Majida Issa reveló lo que quería ser en su niñez: "Yo lo que hice fue divertirme"
En una entrevista en el programa de la Kalle 'Kallejiando' la actriz Majida Issa contó lo que pensaba hacer siendo una niña de colegio y cómo la vida la llevó hacia la actuación.
Jhonny Rivera y el inesperado beso que se dio con dos reconocidas artistas
El hombre se sintió afortunado y quiso compartir el momento con sus miles de fanáticos, quienes lo apoyan en todo momento.
VIDEO: Carmen Villalobos y Majida Issa enamoran en las redes mostrando su lado más sexy
Las actrices modelaron con unos hermosos vestidos y se robaron los aplausos de sus seguidores.
Majida Issa y una candente foto como 'Dios la trajo al mundo'
La actriz dejó poco a la imaginación y puso "malito" a más de uno
Mostrando “sin ser vulgar”, Majida Issa encantó con revelador vestido negro
La actriz lució una prenda muy elegante, pero con un gran toque de sensualidad.
“¿Tu mamá es FOTOCOPIADORA?”: preguntan a Majida Issa por foto con sus dos hermanas
Para sus seguidores, todas son igual de bellas.