La Kalle  / Majida Issa

Majida Issa

  • Majida Issa enciende rumores de soltería de Carmen Villalobos
    Carmen Villalobos y Majida Issa
    Foto: @luisegurrola y @carlosoarturo
    Farándula

    ¿Carmen Villalobos, de nuevo soltera? Video junto a Majida Issa desató euforia

    Video compartido por las dos actrices en redes sociales desató especulaciones sobre una posible soltería, luego de una frase que generó múltiples interpretaciones entre seguidores.

  • Majida Issa, actriz colombiana
    Majida Issa, actriz colombiana
    / Foto: Instagram @majidaissa
    Farándula

    Majida Issa confesó uno de los peores momentos de su carrera; no encontraba trabajo

    Tras la muerte de su abuela, Teresa Gutiérrez, la actriz Majida Issa vivió una crisis económica que por poco la hace vender su casa.

  • 7534_La Kalle. Majida Issa entrenando / Foto: AFP
    La Kalle. Majida Issa entrenando / Foto: AFP
    Farándula

    Majida Issa contó cómo está su corazón: "Los celos son una enfermedad que no va conmigo"

    En entrevista para La Kalle la actriz Majida Issa habló de su estado emocional actual, anécdotas de sus relaciones pasadas y su postura firme contra los celos recordando cuándo fue la última vez que los sufrió.

  • Majida Issa habló de su papel como 'La Diabla'
    Majida Issa habló de su papel como 'La Diabla'
    /Foto: La Kalle
    Farándula

    Majida Issa envió un mensaje de empoderamiento a la mujer a través de 'La Diabla'

    La actriz sanandresana Majia Isa habló de lo que para ella significó estar en la piel de una mujer tan sexy como 'La Diabla' y así le envió un mensaje de empoderamiento a la mujer.

  • Majida Issa en Kallejiando con Yaya y Lala
    Majida Issa en Kallejiando con Yaya y Lala
    /Foto: La Kalle
    Farándula

    Majida Issa reveló lo que quería ser en su niñez: "Yo lo que hice fue divertirme"

    En una entrevista en el programa de la Kalle 'Kallejiando' la actriz Majida Issa contó lo que pensaba hacer siendo una niña de colegio y cómo la vida la llevó hacia la actuación.

  • Jhonny Rivera, cantante de música popular
    Jhonny Rivera, cantante de música popular
    /Foto: Instagram @jhonnyrivera
    Farándula

    Jhonny Rivera y el inesperado beso que se dio con dos reconocidas artistas

    El hombre se sintió afortunado y quiso compartir el momento con sus miles de fanáticos, quienes lo apoyan en todo momento.

  • Carmen Villalobos y Majida Issa
    Carmen Villalobos y Majida Issa
    /Foto: Captura de video de Carmen Villalobos
    Farándula

    VIDEO: Carmen Villalobos y Majida Issa enamoran en las redes mostrando su lado más sexy

    Las actrices modelaron con unos hermosos vestidos y se robaron los aplausos de sus seguidores.

  • 7942_La Kalle - La hermana de Majida Issa - Foto: AFP
    La Kalle - La hermana de Majida Issa - Foto: AFP
    Farándula

    Majida Issa y una candente foto como 'Dios la trajo al mundo'

    La actriz dejó poco a la imaginación y puso "malito" a más de uno

  • 20562_Majida Issa en la premiere de operación pacifico - Foto Instagram
    Mostrando “sin ser vulgar”, Majida Issa encantó con revelador vestido negro
    Majida Issa en la premiere de operación pacifico - Foto Instagram
    Farándula

    Mostrando “sin ser vulgar”, Majida Issa encantó con revelador vestido negro

    La actriz lució una prenda muy elegante, pero con un gran toque de sensualidad.

  • 15537_La Kalle - Las hermanas de Majida Issa - Foto Instagram
    La Kalle - Las hermanas de Majida Issa - Foto Instagram
    Farándula

    “¿Tu mamá es FOTOCOPIADORA?”: preguntan a Majida Issa por foto con sus dos hermanas

    Para sus seguidores, todas son igual de bellas.

