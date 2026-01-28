¿Carmen Villalobos, de nuevo soltera? Video junto a Majida Issa desató euforia

Un video publicado en redes sociales por la actriz Majida Issa generó fuertes comentarios y especulaciones sobre la vida sentimental de Carmen Villalobos.

La grabación, compartida durante las grabaciones de una producción televisiva, se convirtió en el origen de versiones que señalan que la actriz colombiana podría estar soltera, aunque no existe confirmación oficial sobre su situación personal.

Video en el que Carmen Villalobos y Majida Issa dan a entender que están solteras

En el material audiovisual, Majida Issa aparece junto a Carmen Villalobos en un camper en donde se maquillan. Ambas se muestran abrazadas y sonrientes mientras Issa pronuncia una frase que llamó la atención de los seguidores.



En el video se escucha decir: “Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026… pero me llegaron refuerzos”. Durante ese momento, Villalobos acompaña la escena con una sonrisa, sin emitir declaraciones verbales relacionadas con su vida sentimental.



Tras la publicación del video, distintos usuarios comenzaron a comentar el contenido y a interpretar la frase pronunciada por Issa como una posible referencia al estado sentimental de Carmen Villalobos.

En los comentarios visibles en redes sociales aparecieron preguntas directas sobre si la actriz estaría soltera o si su relación con el presentador Frederick Oldenburg habría llegado a su fin.

Adicional a esto, también mencionan que otro elemento que reforzó los rumores fue la ausencia de publicaciones recientes de Villalobos junto a Oldenburg.

Algunos seguidores señalaron que no se observan imágenes actuales de la pareja en redes sociales, lo que dio lugar a distintas interpretaciones. No obstante, ambos continúan siguiéndose en sus cuentas digitales.

Hasta el momento, ni Carmen Villalobos ni Frederick Oldenburg realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir las versiones surgidas tras la difusión del video.

Tampoco existen comunicados oficiales ni entrevistas recientes en las que alguno de los dos se refiera directamente a su relación. La información disponible se limita al contenido publicado y a las reacciones generadas entre los seguidores.

La relación entre Villalobos y Oldenburg se conoció públicamente en 2023, tiempo después de la separación de la actriz con Sebastián Caicedo. Desde entonces, ambos mantuvieron una presencia moderada en redes sociales, sin compartir de manera constante detalles de su vida privada.

Por ahora, el video compartido por Majida Issa continúa siendo el único elemento concreto que dio origen a los rumores.

