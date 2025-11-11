Laura Londoño habla de Carmen Villalobos tras escenas en Netflix: “Me encantó darte besitos”

Laura Londoño y Carmen Villalobos son dos de las actrices más queridas y admiradas de la televisión colombiana, y ahora su trabajo conjunto en La huésped, una producción original de Netflix, ha dado mucho de qué hablar. Más allá del éxito de la serie, las declaraciones recientes de Laura sobre su experiencia compartiendo escenas con Carmen han sorprendido a sus seguidores.

Durante una charla con medios, Londoño fue consultada sobre cómo fue grabar algunas de las escenas más comentadas junto a Villalobos, y no dudó en responder con naturalidad y humor. “Fue algo muy lindo, con mucho respeto y mucha confianza”, dijo, dejando ver la buena relación que nació entre ambas durante el rodaje.

La actriz, reconocida por su trabajo en diferentes producciones destacó la profesionalidad de Carmen y la química que lograron en el set:

“Carmen es una de las actrices más profesionales con las que he trabajado. Me encanta porque no hay nada más rico que encontrarse con alguien igual de estricto y riguroso, con tanto respeto por el oficio. Eso nos conecta muchísimo desde el trabajo, siempre desde un lugar de respeto mutuo”.

Laura también resaltó que, al tratarse de dos mujeres, el proceso creativo tuvo una complicidad especial que les permitió confiar plenamente la una en la otra. “El hecho de que sea una mujer le da una complicidad extra a lo que hacemos. Me sentí muy cómoda con ella, en un terreno de confianza, de juego y de mucho respeto. Fue muy lindo. La adoro”, expresó.

Y aunque sus palabras fueron serenas y llenas de admiración, Laura aprovechó para dejar una frase que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos de ambas actrices. Con una sonrisa y tono divertido, cerró su respuesta diciendo:

“Me encantó darte besitos, Carmen. ¡Chao!”.

La huésped, una de las series más vistas en Netflix

El comentario, lejos de generar polémica, fue tomado con humor por los seguidores, quienes destacaron la química y el respeto que ambas demostraron dentro y fuera del set. En redes sociales, los fanáticos elogiaron la naturalidad con la que Londoño habló del tema, subrayando que es una muestra del profesionalismo con el que ambas manejaron las escenas más intensas de La huésped.

La serie, que mezcla drama, suspenso y emociones intensas, ha sido una de las producciones más vistas en la plataforma durante las últimas semanas, en parte gracias a la fuerza interpretativa de su elenco. Villalobos, por su parte, también se ha referido a Laura en varias entrevistas, señalando que trabajar con ella fue una experiencia enriquecedora y llena de respeto mutuo.

Con esta colaboración, tanto Laura Londoño como Carmen Villalobos confirman por qué siguen siendo dos de las figuras más importantes del entretenimiento colombiano, no solo por su talento sino también por su profesionalismo dentro y fuera de las cámaras.

