Yina Calderón destapa propuesta insólita que le hizo La Liendra: “Ni por un millón”

Yina Calderón sigue en boca de todos tras polémica en ‘La Mansión de Luinny’, donde terminó empujando a La Piry en una piscina tras una broma que sufrió en este mismo reality. Sin embargo, la creadora de contenido compartió una supuesta propuesta que le hizo La Liendra en alguna ocasión.

Mientras se termina definiendo el futuro de Yina Calderón en ‘La Mansión de Luinny’, donde puede terminar saliendo del reality por su agresión contra La Piry, la creadora de contenido aprovechó para hablar con sus compañeros mientras se toma la decisión y compartió una nueva infidencia.

La vendedora de fajas le confesó a uno de sus compañeros una supuesta propuesta que le hizo La Liendra en otro concurso donde los dos se encontraron, donde este le iba a dar plata a cambio de hacerle un favor.



¿Cuál fue la propuesta que le hizo La Liendra a Yina Calderón?

Según expresó Yina Calderón en el reality ‘La Mansión de Luinny’, el cual se está realizando en República Dominicana, explicó que La Liendra le habría ofrecido un buen monto de dinero con el fin de que esta le cediera su plato de comida, debido a una situación que se encontraba viviendo en el otro concurso.

“Él me decía te doy 500 mil pesos, haga de cuenta unos 110 dólares y me das tu almuerzo”, afirmó Yina Calderón. De igual forma, explicó que La Liendra le ofreció esta cantidad por su comida, donde ella afirmó que en la gran mayoría de veces se trataba de arroz, huevo y frijol.

“En este momento no me sirve esa plata, me sirve más la comida para poder sobrevivir. Yo decía ni porque me de un millón de pesos porque acá la plata no sirve,” destacó Yina a su compañero de ‘La Mansión Luinny’, donde recalcó que en ese momento el dinero no era necesario para continuar en el programa en el que compartió con La Liendra.

¿Qué otra noticia se conoció de Yina Calderón?

De nueva cuenta, Yina Calderón volvió a protagonizar una nueva polémica en ‘La Mansión de Luinny’, en esta ocasión estuvo involucrada en una polémica tras atacar a una de sus compañeras dentro de la competencia, donde pese a los diferentes llamados de atención siguió con esta actitud.

La creadora de contenido protagonizó un fuerte enfrentamiento con Chanel, una de las participantes de La Mansión de Luinny. El altercado ocurrió en la cocina del programa, donde ambas comenzaron a lanzarse platos. Por lo cual, se espera que se tomen medidas contra Yina en las próximas horas.