La mansión de Luinny: Yina Calderón se le declara a participante, ¿la paró en seco?

Yina Calderón volvió a ser tema de conversación en redes sociales. La creadora de contenido, conocida por su estilo directo y sin filtros, protagonizó un momento inesperado dentro del reality ‘La Mansión de Luinny’, producción dominicana que reúne a influenciadores de distintos países de Latinoamérica para convivir las 24 horas del día bajo el mismo techo.

Durante una dinámica grupal, la colombiana compartió escena con el participante Abraham García, y lo que comenzó como un juego terminó con un beso que dejó a todos los presentes sorprendidos. El instante fue captado por las cámaras del programa y rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok, donde miles de usuarios comentaron el video.

Puedes leer: Yina Calderón mechoneó a un muñeco Chuky y tuvo que entrar producción a calmarla

Según lo que se vio en el clip, Yina y Abraham se encontraban participando de un reto en el que los jugadores debían cumplir órdenes al azar. La influenciadora, sin pensarlo mucho, se acercó al joven y le dio varios besos, desatando gritos y risas entre los demás concursantes.

El gesto causó revuelo entre los espectadores del reality, quienes ya habían notado una cercanía entre ambos. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que no sería la primera vez que Yina protagoniza momentos similares dentro de la casa, ya que en capítulos anteriores también se le ha visto dándose picos con Futuro, Gailen y otros participantes.

Publicidad

En redes, los seguidores de la colombiana se dividieron entre quienes aplauden su espontaneidad y quienes creen que lo hace para llamar la atención. “Esa mujer no tiene miedo al qué dirán”, “Yina siempre logra ser el centro del show”, y “cada día se supera en ocurrencias”, fueron algunos de los comentarios que circularon en X (antes Twitter) y TikTok.

Video: así fue como Yina Calderón se le declaró a ‘Futuro’ en La Mansión de Luinny

El beso con Abraham no fue el único momento que puso a hablar al público. Días después, Yina Calderón volvió a dar de qué hablar al confesarle sus sentimientos al participante ‘Futuro’ durante una noche de celebración. En medio de una conversación relajada, la colombiana decidió sincerarse y contar lo que sintió desde el primer día que lo conoció.

Publicidad

“Te voy a contar un secreto, al principio vos me gustaste. Además, no estoy tomada”, comenzó diciendo Yina, mirando fijamente al participante. Luego agregó con tono entre nervioso y divertido: “Cuando te vi dije ‘ese pelado tan lindo, pero qué se va a fijar en mí’. Peor después de que me vio con el traje de cachos”.

Puedes leer: EN VIVO: La mansión de Luinny, el reality que enfrenta a Yina Calderón y Karina García

‘Futuro’, sorprendido por la confesión, le respondió entre risas que no le creía, insinuando que Yina podía estar bajo los efectos del alcohol. “Vos decís eso porque estás alicorada”, le replicó el participante. Sin embargo, la creadora de contenido fue enfática en aclarar que en ese momento no había tomado nada y que su confesión era completamente sincera.

El clip de la conversación también se volvió tendencia, generando toda clase de reacciones entre los fanáticos del reality. Muchos creen que entre ellos podría surgir algo más, mientras otros aseguran que Yina simplemente disfruta jugar con la atención del público y los participantes.