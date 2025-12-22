Critican a Jessica Cediel por posar y tomarse fotos junto al ataúd de su papá

En la noche del pasado sábado 20 de diciembre, la presentadora y modelo Jessica Cediel utilizó sus plataformas digitales para comunicar el fallecimiento de su padre, Alfonso Cediel, un hombre que no solo fue su progenitor, sino el pilar fundamental en su formación personal y profesional.

A través de un mensaje cargado de emotividad, la conductora de programas como La Descarga y Yo Me Llamo expresó la magnitud de su pérdida.

"Te me fuiste Cediel. Te me fuiste y no sé cómo superar tu partida. Te llevaste una parte de mi corazón contigo", manifestó la bogotana, dejando ver el impacto emocional de un adiós que, aunque esperado por las condiciones de salud, no dejó de ser un golpe devastador para su núcleo familiar.

La historia de los últimos años de Alfonso Cediel estuvo marcada por la resiliencia. En el año 2021, Jessica había revelado públicamente que su padre padecía de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el movimiento y las capacidades mentales.



Esta condición transformó la dinámica familiar, llevando a Jessica, a su madre Virginia Silva y a sus hermanas Melissa y Virginia a volcarse en cuidados intensivos para garantizar su bienestar.



Debido al avance de la afección, la familia tomó la difícil decisión de internar a don Alfonso en un hogar geriátrico especializado.

Esta determinación, aunque cuestionada por algunos sectores en redes sociales, fue defendida con vehemencia por la presentadora en diversas ocasiones, explicando que era la única forma de brindarle la atención profesional y permanente que su estado requería.

"La gente señala, pero no se imagina lo duro que es", llegó a declarar Cediel en entrevistas previas, enfatizando que la decisión se tomó desde el amor y la responsabilidad.

Publicidad

Más allá de la tristeza, Jessica Cediel quiso honrar la memoria de su padre destacando las lecciones de vida que él le inculcó. Según el testimonio de la presentadora, Alfonso fue quien le enseñó a "no dejarse joder de nadie" y a enfrentar el mundo sin miedo.

En sus publicaciones, recordó con nostalgia su particular sentido del humor negro, sus bromas y la firmeza de su carácter, elementos que forjaron la personalidad decidida que hoy caracteriza a la comunicadora.



Fotos de Jessica Cediel en el funeral de su padre

El sepelio de don Alfonso se llevó a cabo en una atmósfera de aparente intimidad, donde la familia Cediel se reunió para rendirle un último tributo frente a su féretro.

Publicidad

Jessica Cediel compartió con su comunidad virtual una serie de fotografías que capturaron momentos cargados de simbolismo, como el instante en que ella, su madre Virginia Silva y sus hermanas Melissa y Virginia, tocaron la lápida de la tumba como un gesto de despedida final.

En estas imágenes, la presentadora se mostró visiblemente afectada, reafirmando la promesa de que su familia se mantendrá "siempre unida" en honor al legado de su padre.

Sin embargo, la publicación de este contenido ha desatado una ola de cuestionamientos que empañan el momento de dolor. Es importante mencionar que muchos usuarios han criticado duramente a la presentadora.

El núcleo de la controversia radica en que, para diversos internautas, las fotografías junto al cajón parecen haber sido "posadas", lo que ha sido calificado por sectores del público como una falta de respeto ante la solemnidad que exige un funeral.

Esta percepción contrasta con los mensajes de apoyo de otros seguidores, quienes defienden el derecho de la modelo a vivir su duelo de manera pública, destacando el amor y la entrega que siempre demostró hacia su padre.

Mira también: J Balvin y Bad Bunny se reconcilian en pleno concierto con emotivo momento