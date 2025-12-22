Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
YEISON JIMÉNEZ CASI PIERDE LA VIDA
¿DESAPARECE EL 4XMIL?
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Critican a Jessica Cediel por posar y tomarse fotos junto al ataúd de su papá

Critican a Jessica Cediel por posar y tomarse fotos junto al ataúd de su papá

Tras años de una batalla silenciosa contra una enfermedad degenerativa, la reconocida presentadora bogotana confirmó la partida de su padre.

Jessica Ceidel, modelo y presentadora colombiana
Critican a Jessica Ceidel por posar y tomarse fotos junto al ataúd de su papá
Foto: Instagram de Jessica Cediel
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

En la noche del pasado sábado 20 de diciembre, la presentadora y modelo Jessica Cediel utilizó sus plataformas digitales para comunicar el fallecimiento de su padre, Alfonso Cediel, un hombre que no solo fue su progenitor, sino el pilar fundamental en su formación personal y profesional.
A través de un mensaje cargado de emotividad, la conductora de programas como La Descarga y Yo Me Llamo expresó la magnitud de su pérdida.

"Te me fuiste Cediel. Te me fuiste y no sé cómo superar tu partida. Te llevaste una parte de mi corazón contigo", manifestó la bogotana, dejando ver el impacto emocional de un adiós que, aunque esperado por las condiciones de salud, no dejó de ser un golpe devastador para su núcleo familiar.

La historia de los últimos años de Alfonso Cediel estuvo marcada por la resiliencia. En el año 2021, Jessica había revelado públicamente que su padre padecía de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el movimiento y las capacidades mentales.

Esta condición transformó la dinámica familiar, llevando a Jessica, a su madre Virginia Silva y a sus hermanas Melissa y Virginia a volcarse en cuidados intensivos para garantizar su bienestar.

Te puede interesar

  1. Jessica Cediel arremete contra sus críticos por su polémico baile: “No voy a cambiar”
    Jessica Cediel arremete contra sus críticos por su polémico baile, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de @jessicacedielnet
    Farándula

    Jessica Cediel arremete contra sus críticos por su polémico baile: “No voy a cambiar”

  2. Jessica Cediel fue hospitalizada y compartió un mensaje de fe que inquietó a sus fans.jpg
    Jessica Cediel fue hospitalizada y compartió un mensaje de fe que inquietó a sus fans
    Fotos: Instagram @jessicacedielnet
    Farándula

    Jessica Cediel fue internada de urgencia y dejó un mensaje que preocupa a fans

Debido al avance de la afección, la familia tomó la difícil decisión de internar a don Alfonso en un hogar geriátrico especializado.

Esta determinación, aunque cuestionada por algunos sectores en redes sociales, fue defendida con vehemencia por la presentadora en diversas ocasiones, explicando que era la única forma de brindarle la atención profesional y permanente que su estado requería.

"La gente señala, pero no se imagina lo duro que es", llegó a declarar Cediel en entrevistas previas, enfatizando que la decisión se tomó desde el amor y la responsabilidad.

Publicidad

Más allá de la tristeza, Jessica Cediel quiso honrar la memoria de su padre destacando las lecciones de vida que él le inculcó. Según el testimonio de la presentadora, Alfonso fue quien le enseñó a "no dejarse joder de nadie" y a enfrentar el mundo sin miedo.

En sus publicaciones, recordó con nostalgia su particular sentido del humor negro, sus bromas y la firmeza de su carácter, elementos que forjaron la personalidad decidida que hoy caracteriza a la comunicadora.

Fotos de Jessica Cediel en el funeral de su padre

El sepelio de don Alfonso se llevó a cabo en una atmósfera de aparente intimidad, donde la familia Cediel se reunió para rendirle un último tributo frente a su féretro.

Publicidad

Jessica Cediel compartió con su comunidad virtual una serie de fotografías que capturaron momentos cargados de simbolismo, como el instante en que ella, su madre Virginia Silva y sus hermanas Melissa y Virginia, tocaron la lápida de la tumba como un gesto de despedida final.

Te puede interesar

  1. Jessica Cediel dio detalles de por qué ya no aparece en televisión; seguidores quedan en shock
    Jessica Cediel presentadora colombiana
    Foto: Instagram @jessicacedielnet
    Farándula

    Jessica Cediel dio detalles de por qué ya no aparece en televisión; seguidores quedan en shock

  2. Jessica Cediel, presentadora y modelo colombiana
    Jessica Cediel, presentadora y modelo colombiana
    Foto: Instagram de Jessica Cediel
    Farándula

    Jessica Cediel enciende las redes con su estilo 'tropicoqueto'; desata suspiros

En estas imágenes, la presentadora se mostró visiblemente afectada, reafirmando la promesa de que su familia se mantendrá "siempre unida" en honor al legado de su padre.

Sin embargo, la publicación de este contenido ha desatado una ola de cuestionamientos que empañan el momento de dolor. Es importante mencionar que muchos usuarios han criticado duramente a la presentadora.

El núcleo de la controversia radica en que, para diversos internautas, las fotografías junto al cajón parecen haber sido "posadas", lo que ha sido calificado por sectores del público como una falta de respeto ante la solemnidad que exige un funeral.

Esta percepción contrasta con los mensajes de apoyo de otros seguidores, quienes defienden el derecho de la modelo a vivir su duelo de manera pública, destacando el amor y la entrega que siempre demostró hacia su padre.

Mira también: J Balvin y Bad Bunny se reconcilian en pleno concierto con emotivo momento

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Jessica Cediel

Farándula

Chismes de famosos

Chismes