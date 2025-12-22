VIDEO: Emocionante celebración de Luis Díaz confirmando que será papá nuevamente

En el marco de la jornada 15 de la Bundesliga, Luis Díaz volvió a demostrar por qué es una de las piezas fundamentales del Bayern Múnich bajo la dirección de Vincent Kompany.

Sin embargo, más allá de la contundente victoria 4-0 frente al Heidenheim, lo que realmente conmovió al mundo del fútbol fue la dedicatoria especial que el extremo guajiro realizó tras enviar el balón al fondo de la red.

Al minuto 86, tras definir de cabeza con gran calidad técnica, "Luchito" no corrió hacia el banderín de córner para su festejo habitual.



En cambio, tomó el balón, lo introdujo bajo su camiseta y se llevó el dedo pulgar a la boca, un gesto que en el lenguaje universal del fútbol anuncia una noticia llena de vida: la espera de un nuevo bebé.

El juego de Luis Díaz evoluciona en el tiempo, llega al punto penal como un 9 marcando goles de cabeza, jugador élite 🔝🔥

La confirmación no tardó en llegar a través de las redes sociales, donde la complicidad de la pareja se hizo evidente una vez más. Geraldine Ponce, esposa del futbolista, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram agradeciendo por las bendiciones recibidas durante un año lleno de cambios y éxitos.

Luis Díaz confirman la llegada de su tercer hijo tras emocionante gol en el Bayern Múnich Foto: Captura de redes sociales

En su publicación, que incluyó emoticones de un corazón azul, se reveló que el nuevo integrante de la familia será un varón, quien llegará a completar el hogar que ya integran sus hermanas mayores, Roma y Charlotte.

Este anuncio llega en un momento de plenitud para el futbolista de 28 años, quien ha logrado una adaptación excepcional al fútbol alemán tras su exitoso paso por el Liverpool de Inglaterra.

Con un registro impresionante de 13 goles en 22 partidos con la camiseta bávara, Díaz se ha consolidado como el referente ofensivo que el club buscaba para pelear por todos los títulos de la temporada.

Historia de Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia con su esposa

La historia entre Luis y Geraldine es un relato de constancia que ha cruzado fronteras. Desde los inicios del jugador, cuando aún no debutaba como profesional, Ponce ha sido su apoyo incondicional en cada destino: Barranquilla, Oporto, Liverpool y ahora Múnich.

Este nuevo embarazo se suma a una lista de hitos recientes, incluyendo su matrimonio religioso celebrado hace pocos meses en la iglesia Inmaculada Concepción de Barranquilla, un evento que reunió a sus seres más cercanos en una ceremonia cargada de emotividad.

La familia Díaz Ponce ha visto nacer a sus hijas en diferentes países, reflejando la trayectoria internacional del delantero: Roma nació en Portugal (2021) y Charlotte en Inglaterra (2024).

Ahora, todo indica que el tercer hijo de la pareja nacerá en territorio alemán durante el 2026, un año que promete ser de ensueño para el jugador, no solo por la llegada del bebé, sino por el reto que representa el Mundial 2026, donde se espera que Díaz sea el líder indiscutible de la Selección Colombia.

El festejo en el estadio fue respaldado por sus compañeros de equipo; figuras como Harry Kane y Joshua Kimmich fueron de los primeros en acercarse a felicitar al colombiano tras el pitazo final, evidenciando el buen ambiente que rodea al "guajiro" en el vestuario del Bayern.

