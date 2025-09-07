La vestimenta de la esposa de Luis Díaz en el partido de Colombia desató críticas y burlas

La Selección Colombia encendió la fiesta el jueves 4 de septiembre tras vencer 3-0 a Bolivia y asegurar su cupo en el Mundial 2026. El resultado generó euforia en redes sociales y, entre las múltiples reacciones, destacó la de Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, quien acompañó al jugador en esta histórica jornada.

La joven compartió en Instagram un mensaje cargado de emoción y amor, en el que felicitó a su pareja por llegar a su primer Mundial. “Con el corazón lleno por un sueño cumplido y ahora otro por cumplir… Clasificamos al Mundial. Orgullosa de ti, amor, por este primer Mundial. Lo lograste con disciplina, entrega y un corazón enorme. Te amo y te admiro infinito”, escribió junto a una serie de fotografías familiares tomadas en el estadio y en el campo de juego.

Polémica en redes por la vestimenta de Geraldine Ponce

En las imágenes, además del mensaje de apoyo, llamó la atención el vestuario que Geraldine eligió para la ocasión. Varias prendas de diseñadores europeos se robaron miradas y desataron comentarios encontrados en redes sociales.

Horas antes del partido, ella misma había mostrado su preparación en TikTok a través de un video. Allí explicó la importancia de la camiseta de la Selección con el número 7 de Luis Díaz, combinada con una falda guardada para una ocasión especial. Según relató, su intención era lograr un look “superfemenino”, completado con baletas, un bolso llamativo y unas gafas de sol.

“Hoy clasificamos y yo quería verme diferente”, afirmó en el clip.

Sin embargo, el resultado no convenció a todos. Aunque algunos seguidores destacaron su estilo personal, otros criticaron fuertemente la combinación. Comentarios como “ese outfit parece de Tierra Santa para ir a la iglesia evangélica”, “esas baletas nada que ver” o “tan fácil ponerse un jean, la camiseta y unos tenis” reflejaron la división de opiniones.

Más allá de la polémica, Geraldine se mostró orgullosa de acompañar a Luis Díaz en un día que quedará grabado en la historia de la Tricolor. Mientras tanto, su look se convirtió en tema paralelo a la clasificación, demostrando cómo las redes sociales convierten en tendencia tanto los logros deportivos como los detalles de moda que rodean a sus protagonistas.

