Hermana de Yina Calderón rompe el silencio sobre su nueva relación, ¿es el ex de Aida Victoria?

La hermana de Yina Calderón, Juliana confirmó e hizo pública su nueva relación amorosa, situación que generó más revuelo en sus redes sociales. Debido a que ella solo mostró la silueta de su pareja, por lo cual, decidió hablar y dar a entender que quién podría ser su nueva pareja.

Inicialmente, Juliana compartió un video en sus redes sociales donde se muestra a ella caminando por una playa de Puerto Rico junto a un hombre, con quien iba tomada de la mano, al punto que al final de la pieza audiovisual se puede ver a la hermana de Yina Calderón dándole un beso a esta persona.

Situación que aumentó la expectativa sobre la relación de Juliana Calderón, debido a que comenzaron a especular que se trata del ex de Aida Victoria, Juan David Tejada, rumores que se alimentan a que ambos fueron captados en un mismo gimnasio, ante esto, la también influencer se pronunció al respecto.



¿Qué dijo la hermana de Yina Calderón sobre su nueva pareja?

Juliana por medio de una historia en sus redes sociales confirmó que actualmente sí está en una relación en estos momentos.“Bebés, les quiero comentar que ustedes últimamente están muy pendientes de mi relación, de quién estoy, lindos, es mi vida.”, afirmó la hermana de Yina Calderón.

Sumado a esto explicó en el video que ella se encuentra con un nuevo amor y este hombre era libre, además de que no se metería con una persona que se encuentre en una relación, afirmando que si la persona es soltera tomaría la decisión de estar con esta.

Pese a eso, la hermana de Yina Calderón dejó un curioso comentario al respecto donde no aclaró quién es su pareja. “Relájense, es mi vida amorosa, yo veré con quién estoy”, comentario que sus seguidores interpretan como una posible relación con Juan David Tejada.

Juliana Calderón detalló que todavía no es el momento para mostrar a su nueva pareja y no se volverá a referirse al tema sino hasta en otra ocasión, por lo que les pedirá tranquilidad a sus seguidores en redes sociales y después de un tiempo se referirá a quién es su pareja. “Ustedes tranquilos y yo nerviosa.”

Hasta el momento Juan David Tejada no se ha pronunciado para confirmar o desmentir si está en una relación con la hermana de Yina Calderón, asimismo, Aida Victoria no se ha pronunciado sobre esto.

