Hermana de Yina Calderón revela audio premonitorio de Baby Demoni: "Enfrentamiento fuerte"

El misterio que rodea la muerte de Alejandra Esquin, conocida en el mundo digital como Baby Demoni, de 24 años, continúa sacudiendo las redes sociales y las esferas judiciales en Colombia.

Mientras la Fiscalía adelanta la investigación de las "extrañas circunstancias" de su fallecimiento, la empresaria y abogada Juliana Calderón, íntima amiga de la influencer y hermana de Yina Calderón, aportó detalles impactantes que sugieren que la joven no solo no estaba deprimida, sino que padecía una severa violencia psicológica por parte de su pareja, Samor One.

Calderón, quien se desempeñó como apoderada de la familia, reveló el contenido de archivos cruciales obtenidos del celular de Baby Demoni antes de que este fuera incautado por el CTI.



Estos elementos probatorios apuntan a que un "enfrentamiento fuerte" precedió a la tragedia, contradiciendo las especulaciones iniciales de suicidio o únicamente complicaciones posquirúrgicas.

La amistad entre Juliana y Baby Demoni se consolidó a través de un sueño compartido: el deseo de la influencer de someterse a cirugías estéticas para mejorar su aspecto físico, ya que sentía "muchos complejos".

Baby Demoni le había confesado a Juliana:

"Mi sueño es operarme. Yo quisiera tener una buena cintura". Este anhelo era tan vital para ella que, según relató la madre de la joven a Juliana en el velorio: "el sueño de ella era operarse y hasta que no se operaran no se moría en paz".

Juliana Calderón, junto a sus hermanas, la apoyó incondicionalmente, facilitándole el contacto con el doctor Ricardo Urazán, el especialista que llevó a cabo la mamoplastia, el aumento de senos, la liposucción y la lipotransferencia de glúteo.

Baby Demoni salió "demasiado contenta" de las intervenciones, sintiendo que su sueño se había cumplido, y en ningún momento, según Juliana, mostró señales de tristeza o depresión.

Sin embargo, detrás de esta alegría superficial, se cocinaba un conflicto con su pareja, Samor One, de cuya existencia Juliana se enteró solo tras la muerte de su amiga.

El novio de Baby Demoni, según el amigo de ella, nunca estuvo de acuerdo con las cirugías, y "no la apoyó ni económicamente, ni con un jugo de mora". Juliana cree que Samor One comenzó a sentir celos ante el "cambio de crecimiento de ella" y su nueva apariencia.

El teléfono celular de Baby Demoni, considerado un "elemento probatorio", contenía evidencia gráfica y sonora que alertó a Juliana Calderón y a la hermana de la fallecida. Juliana relató que alcanzó a extraer archivos antes de la inspección del CTI.

Entre las imágenes y videos recuperados, Juliana Calderón encontró que la escena en el apartamento era "increíble" y compleja, con rastros de una agresión evidente: "un televisor dañado, el vidrio quebrado, todo lleno de sangre". Estos hallazgos llevan a la presunción de que hubo "un enfrentamiento fuerte" justo antes del deceso.

Además, surgieron dudas sobre la existencia de una cámara de seguridad en el apartamento. Aunque la hermana de Baby Demoni comentó que tenían una, el CTI se encontró con una dificultad técnica que impide esclarecer el evento: la cámara "estaba sin memoria".

La prueba más condenatoria y sensible revelada por Juliana Calderón en el pódcast Conducta Delictiva fue una serie de audios que documentan la violencia psicológica infligida por Samor One.

La abogada confirmó la existencia de grabaciones en las que se escucha a la pareja de Baby Demoni "forzando a la hija de la influencer a hablar sobre el mejor amigo" de su madre, conocido como ‘La fresa más nea’.

En un fragmento particularmente perturbador, Samor One acosa a la niña para que revele detalles íntimos:

“Yo escuché los audios donde él le dice: ‘Mamita, pero diga, ¿qué hace su mamá cuando no estoy yo?’. Y entonces, la niña le contesta: ‘Mi mamá se besa con Fresa’. Entonces, él le dice: ‘Sí, diga más, diga más, ¿qué más hace?’, como acosando a la niña a decir cosas".

Audio que Baby Demoni le envió a Juliana Calderón

Aun más impactante fue el audio que Baby Demoni le envió a ‘La fresa más nea’, en donde se le escucha llorando desconsoladamente por los rumores de que tenía una relación con su amigo.

En esta grabación, la influencer revela las palabras crueles y despectivas que su pareja le había dirigido, comentarios que estaban dirigidos a destruir su autoestima:

“Me trató re feo, ñero, que por eso no se me arrimaba, que me tenía asco, que por eso me había vuelto una plástica, que por eso ni me miraba".

El punto de quiebre emocional para Baby Demoni, que la llevó a la desesperación y al llanto, fue el uso de su propia hija para validar los celos y el desprecio de su pareja. En el audio, la joven grita: "Ñero, ¡puso a mi hija a decirle eso!”.

Juliana Calderón enfatizó que, debido a que el novio le decía que era una "plástica" y la desvalorizaba, Baby Demoni "sufrió mucha violencia psicológica", concluyendo que el accionar de su pareja estaba encaminado a bajarle la autoestima.

Por su parte, Samor One manifestó en redes sociales que tuvieron una discusión fuerte, que él salió a fumar un cigarrillo y al regresar la encontró muerta.

Sin embargo, Juliana Calderón resalta el hecho de que, desde la muerte, la pareja no ha cooperado con la Fiscalía, un comportamiento que la abogada considera "extraño si no tuviera nada que ver" en el caso.

Mientras el dictamen final de la Fiscalía es esperado para esclarecer los hechos, las evidencias del celular de Baby Demoni, reveladas por Juliana Calderón, han transformado el caso de una muerte misteriosa a la investigación de una posible tragedia marcada por la violencia y el abuso.

