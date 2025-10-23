Conmovedoras palabras de la hija de Baby Demoni en el funeral, causaron mucho dolor

El fallecimiento de la influencer Baby Demoni o más conocida como Alejandra Esquin el pasado 14 de octubre generó mucha conmoción en las redes sociales, quien hasta perdió su vida en circunstancias extrañas. Sin embargo, en las últimas horas, su mejor amigo reveló más información sobre lo ocurrido en el funeral.

Por lo cual, en medio de una reciente entrevista de con Rafael Poveda para el pódcast Más allá del silencio, ‘La fresa más nea’, uno de los amigos más cercanos de Baby Demoni, compartió un aterrador detalle que presenció en medio de la despedida de la mujer durante este momento.

Robin Alexis Parra, el cual es su apodo en redes sociales es ‘La fresa más nea’ compartió las palabras que mencionó Oriana, hija de Baby Demoni cuando se vieron en la funeraria. Sumado a esto, explica que las palabras fueron tan crudas que le produjo tristeza cuando se las mencionó.



“Me dijo: ‘Hola, Fresa’, y se va girando y va diciendo: ‘no tengo papá, y ahora ya no tengo mamá’, y suspira y se termina de girar”, mencionó Robin en esta entrevista, sin poder ocultar la tristeza que sintió al momento de escuchar esto.



¿Qué más reveló ‘La Fresa más nea’ sobre la hija de Baby Demoni?

Sumado a esto, ‘La Fresa más nea’ comentó que Baby Demoni cuidaba demasiado a su hija, pues quería mantenerla segura. Sin embargo, comentó que había ocasiones donde la pequeña le mostraba su preocupación a su mamá, por no volverla a ver.

“Ella y la niña tenían muy buena relación. Cuando íbamos a la tienda, en algunas ocasiones ella le decía a la niña que se quedara ahí, y la niña le decía: ‘Mami, tú no me vas a abandonar, ¿cierto?’ Y ella la abrazaba y le respondía: ‘No, mi amor, ¿qué te hace pensar eso?’ Luego la acostaba, asegurándose que nunca le iba a faltar”, afirmó el hombre en esta entrevista.

De igual forma, Robin compartió en esta entrevista que Baby Demoni reveló más detalles sobre cómo le quitaron la vida a la influencer, donde menciona que ella tuvo dos paros cardiorrespiratorios antes de fallecer, además resaltó que estuvo más de 30 minutos sin oxígeno en el cerebro.

Hasta el momento las autoridades no han entregado ninguna información oficial sobre el fallecimiento de Baby Demoni. Pero, se encuentra realizando la investigación para dar con el paradero del responsable de este hecho y esclarecer esta situación.

