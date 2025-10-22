Las causas médicas de la muerte de Baby Demoni; hipótesis toma fuerza

La repentina muerte de Baby Demoni, cuyo nombre real era María Alejandra Esquín, sigue generando conmoción entre sus seguidores. La joven influencer, de 24 años, falleció el 15 de octubre de 2025 luego de haber llegado en estado crítico a un hospital de Bogotá.

Según el relato de su mejor amigo, Robin Alexis Parra, conocido en redes como La fresa más nea, los médicos confirmaron que la creadora de contenido sufrió dos paros cardiorrespiratorios antes de perder la vida.

De acuerdo con su testimonio, Baby Demoni habría pasado cerca de 30 minutos sin recibir oxígeno en el cerebro, situación que complicó su estado neurológico y redujo las posibilidades de recuperación.

“La hermana me llamó y me dijo que rezara mucho, que le había dado otro paro. Minutos después, volvió a llamarme llorando para decirme que Baby había fallecido”, contó su amigo durante una entrevista en el pódcast Más Allá del Silencio.



La influencer, reconocida por sus videos en TikTok y Instagram, era madre de una niña de seis años y mantenía una relación con el rapero Samor One, con quien llevaba cinco años. Según las versiones conocidas, el día anterior a su muerte Baby se habría comunicado con su amigo visiblemente alterada, mientras al fondo se escuchaba una discusión con su pareja. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado una causa oficial de fallecimiento.

¿De qué murió Baby Demoni?

Fallece tiktoker Baby Demoni

El informe preliminar de los médicos indicó que los paros cardiorrespiratorios fueron la causa de varias lesiones que tenía la joven, mientras que la falta de oxígeno durante el proceso provocó un daño cerebral irreversible. No obstante, el reporte de Medicina Legal aún no ha sido revelado, por lo que los resultados definitivos podrían tardar algunos días más.

Por ahora, tanto la Fiscalía General de la Nación, por la condición de madre de la influencer, mantienen el caso bajo investigación. Los organismos buscan esclarecer si las causas fueron exclusivamente médicas o si existieron factores externos que agravaron la situación.