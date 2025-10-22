Hombre finge su fallecimiento para comprobar quiénes lo llorarían; llegó al funeral

Mohan Lal, es un exoficial de la Fuerza Aérea de India de 74 años, sin embargo, este hombre se hizo viral en las últimas horas debido a que fingió su fallecimiento con el propósito de comprobar cuántas personas iban a acudir a su sepelio para despedirlo.

Una vez se conoció esto, Mohan Lal explicó que esto se trató de un “experimento social”, el cual terminó planeando de forma tal para que no se conociera la verdad detrás de esto. Adicionalmente su cuerpo fue colocado en el ataúd y cubierto con una mortaja antes de ser llevado al crematorio.

Puedes leer: Monja viral de Tiktok 'Madre Teresa', resultó ser un estafador; había sido ya un cura falso



Medios locales explicaron que la ceremonia se realizó de manera fiel a las tradiciones indias, donde los asistentes realizaron oraciones, cantos religiosos y hasta hicieron la procesión correspondiente. Se conoció que a este funeral llegaron familiares y amigos de diferentes lugares.

Sin embargo, todos los asistentes de este funeral quedaron sorprendidos al ver que Mohan Lal se levantó del ataúd y revelar que seguía con vida. Pese a eso, las personas que fueron a este recinto continuaron con la tradición de quemar una efigie simbólica y luego se realizó un banquete comunitario en honor a la experiencia por esta situación.



¿Por qué Mohan Lal tomó la decisión de fingir su fallecimiento?

Tras levantarse del ataúd, Mohan Lal explicó que realizó este experimento debido a que deseaba presenciar con sus ojos el cariño que la gente tenía hacia él. Así mismo, vivir toda la tradición ritual tras el fallecimiento de las personas en este país. Comentario que realizó para el Daily Mirror.

Puedes leer: Hombre fue encontrado por su esposa e hija en la casa de su amante; ella estaba en 'cuero'

Publicidad

“Después de morir, la gente lleva el ataúd, un apoyo para llevarlo, pero quería presenciarlo en persona y ver cuánto respeto y cariño me demostraban”, declaró. Gracias a esto su historia se difundió rápidamente en redes sociales y se volvió viral en India, debido al reconocimiento de Mohan Lal en su pueblo natal.

Publicidad

Posteriormente, se conoció que Mohan Lal donó con anterioridad un crematorio a la aldea, lo que permitió completar los ritos sin contratiempos, todo su experimento social. De igual forma, se informó que él es viudo desde hace 14 años y padre de tres hijos, el hombre aseguró que su propósito fue únicamente observar el afecto de sus seres queridos.