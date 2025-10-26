Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
AIDA VICTORIA VS JUAN DAVID TEJADA
CONCIERTO DE SHAKIRA EN CALI
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / VIDEO: Novio de Baby Demoni grabó pelea antes del fallecimiento y la reveló

VIDEO: Novio de Baby Demoni grabó pelea antes del fallecimiento y la reveló

La grabación que compartió el novio de Baby Demoni muestra una fuerte discusión antes de su fallecimiento, causando gran conmoción en redes.

Novio de Baby Demoni revela grabación de su última pelea antes del trágico final.jpg
Novio de Baby Demoni revela grabación de su última pelea antes del trágico final
Foto: Instagram @baby_demoni_ y TikTok @samanta.mora32
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 26 de oct, 2025