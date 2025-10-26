VIDEO: Novio de Baby Demoni grabó pelea antes del fallecimiento y la reveló

La repentina partida de Baby Demoni, cuyo nombre real era Alejandra Esquín, sigue generando un profundo impacto entre sus seguidores y en toda la comunidad digital.

La joven creadora de contenido, de apenas 24 años, había ganado reconocimiento en Colombia por su estilo gótico, su carisma y su autenticidad. Sin embargo, tras su fallecimiento el 15 de octubre de 2025, nuevas revelaciones han encendido la polémica.

El más reciente hecho que ha causado revuelo fue la publicación de un video compartido por su novio, conocido como Samon, quien decidió mostrar una grabación de la última pelea que tuvo con la influencer.



Según explicó, lo hizo con respeto hacia su memoria y para aclarar ciertos rumores que han circulado desde el triste suceso, in embargo aseguró que ella lo golpeó en el rostro.

"Hubo golpes de parte de ella entonces, con el respeto de mi luto de mi flaca. Estas fueron las últimas palabras que yo hablé con ella", dijo ante de reproducir el video.

En el video se escucha una fuerte discusión entre ambos, con gritos y reproches mutuos, e incluso el momento en que ella al parecer lo golpea en el rostro y en medio de su ira rompe un televisor. Posteriormente, Samon afirma que ella se fue enojada y que él se quedó limpiándose el rostro.

Publicidad

La filtración del material ha dividido opiniones. Mientras algunos usuarios consideran que Samon actuó movido por el dolor, otros aseguran que el audio debió permanecer en privado. Lo cierto es que las imágenes y audios compartidos revelan la tensión emocional que vivía la pareja antes del fallecimiento de la joven.



Reacciones y homenajes tras la partida de Baby Demoni

Las redes sociales se han convertido en un espacio de duelo colectivo. Miles de usuarios han expresado tristeza, incredulidad y empatía por la situación. Amigas y colegas del mundo digital han pedido respeto por su memoria, destacando que Baby Demoni fue una artista auténtica, sin miedo a mostrarse tal como era. Su personalidad y su estética única le ganaron un lugar especial en el corazón de sus seguidores.

Publicidad

A raíz de la publicación del video, distintas figuras del entretenimiento han hecho un llamado a la empatía. La influencer Yina Calderón, por ejemplo, pidió no juzgar sin conocer a fondo las circunstancias y recordó la importancia de cuidar la salud mental, especialmente en entornos donde la exposición es constante.

Por otro lado, la familia de la joven solicitó nuevamente respeto y privacidad durante el proceso de duelo. También agradecieron las muestras de cariño y los homenajes que han surgido en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), donde se han compartido fragmentos de sus videos más recordados.

A pesar del dolor que rodea su partida, el legado de Baby Demoni permanece. Sus seguidores continúan reproduciendo sus contenidos, recordando sus palabras y manteniendo vivo su espíritu rebelde y creativo. La historia de Alejandra Esquín sigue siendo un reflejo del amor, la vulnerabilidad y la lucha por ser uno mismo en un mundo donde las redes sociales pueden ser tan luminosas como crueles.

Mira también: Revelan premonitorias palabras finales de reconocido influencer antes de fallecer