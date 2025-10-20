Mamá de Baby Demoni revela detalles del novio: “La golpeó y me la arrebató”

La repentina y aún no esclarecida muerte de la creadora de contenido 'Baby Demoni', simergió a su familia y a la comunidad digital en un profundo luto y, a la vez, en una ferviente demanda de claridad.

María Alejandra Esquín, una bogotana de 24 años y madre de una niña de 6 años, fue una figura conocida por su estilo gótico y su autenticidad ante la cámara.

Sin embargo, detrás de la persona alegre y carismática que sus amigos y seguidores recordaban, se escondía una realidad de vulnerabilidad y control dentro de su relación sentimental.



A través de un video difundido en redes sociales, la madre de la influencer se ha pronunciado por primera vez desde el sepelio de su hija.



Visiblemente afectada, la mujer clamó a las autoridades, a la policía, y a "quien nos pueda ayudar a agilizar esto", para que la muerte de María Alejandra no permanezca impune.

Fallece tiktoker Baby Demoni /Foto: Instagram Baby Demoni

Este pedido de justicia se sustenta en un relato sobre los abusos que su hija presuntamente sufrió a manos de su pareja, Miguel López, con quien mantuvo una relación de aproximadamente cinco años.

La madre de María Alejandra compartió detalles íntimos y dolorosos sobre la vida que llevaba su hija. La relación con Miguel era definida por la manipulación y el control constante.

Según las revelaciones de la madre, el presunto agresor mantenía a la joven influencer completamente sometida, llegando incluso a golpearla en múltiples ocasiones.

La progenitora contó que, a pesar de sus advertencias, María Alejandra se sentía incapaz de liberarse completamente.

"Ella me contaba que él la golpeaba, ese desgraciado la tenía manipulada", manifestó la madre, indicando además que él le tenía "sus redes" y acceso total a sus cuentas personales.

En reiteradas ocasiones, en un intento desesperado por poner fin a la relación, María Alejandra llegaba a la casa materna con sus pertenencias y las de su hija.

En esos momentos, la joven expresaba a su madre que ya no quería continuar conviviendo con Miguel, conocido en redes como 'SamorOne' o 'SamurOne'.

No obstante, estos intentos de escape eran siempre efímeros. La madre relató con tristeza que su hija "no podía durar ni un día acá porque ya tenía que devolverse otra vez para la casa de él".

Cuando la madre de 'Baby Demoni' la confrontaba sobre por qué permitía estos maltratos y esta dinámica de control, la respuesta de la joven era una barrera defensiva que reflejaba la profundidad de la manipulación. "Ella solo me contestaba que no me metiera".

Recordando la esencia de su hija, la madre la describió como una persona de una calidad humana inigualable, alegre y risueña. "Yo le decía: 'Ay, Aleja, deje de hacerme pasar vergüenza y penas', porque ella era tan ella, era su esencia", rememoró, destacando que María Alejandra vivía bajo el lema: "Mamá, yo no vivo del que dirán".

A pesar de esa fortaleza exterior, el parque que solían frecuentar cerca de su casa fue testigo de las conversaciones más íntimas y dolorosas.

"En ese parque nos sentábamos y me hablaba de sus tristezas; muchas veces se sentó a contarme lo que pasaba en su relación con Miguel", reveló la madre.

Ahora, tras la partida de la joven bogotana, la madre de 'Baby Demoni' ha convertido su dolor en una poderosa exigencia de justicia. Clamando a las autoridades y mirando a los ojos a la cámara, ha declarado con determinación:

"Míreme a los ojos, va a haber justicia, si no hay justicia terrenal, habrá justicia divina".

La madre de la influencer insiste en que su hija era una persona buena, y quienes la conocían —desde los amigos de la infancia hasta los compañeros de barrio— reconocían su alegría y bondad.

Es por la memoria de esa alegría y por la hija que le fue arrebatada, que la familia, con el apoyo de figuras como Yina Calderón y su hermana Juliana, insiste en que se investigue a fondo el caso, señalando que hay elementos que "no concuerdan con la versión inicial".

La consigna es clara: "Queremos justicia por Aleja". La muerte de la joven, acaecida el 15 de octubre de 2025, permanece en la neblina, pero el testimonio de su madre arroja una luz sombría sobre el historial de violencia y control que la precedió.

