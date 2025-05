Sebastián Caicedo rompe silencio de la separación con Carmen Villalobos: "Me iba a colgar"

Tras años de ser una de las figuras más queridas del espectáculo latinoamericano, Sebastián Caicedo se apartó del mundo público. Su silencio, que coincidió con la pandemia y suseparación de la actriz Carmen Villalobos, escondía una dura verdad: una batalla interna con la depresión y pensamientos de apagar su vida.

Durante una entrevista profundamente emotiva en el programa Abre tu ventana con Alejo Baena, el actor colombiano habló sin filtros sobre los oscuros momentos que enfrentó.

“Yo tuve pensamientos suicidas porque no sabía qué iba a hacer con mi vida. Se me acabó todo: mi hogar, mi vida profesional. Se me oscureció el camino y no sabía cómo lo iba a retomar”, confesó Caicedo, visiblemente conmovido.

Después del confinamiento por la pandemia, el actor sintió que su vida se paralizaba. Mientras muchos de suscolegas optaban por reinventarse a través de las redes sociales, él no encontraba sentido en ello.

“No soy bueno para esos bailes. Está bien que otros lo hagan, porque es su esencia, pero yo no lo sentía”, expresó.

Caicedo se refugió entonces en una finca que compró, donde comenzó a sembrar árboles como una forma de escapar del bullicio del medio y del dolor interno.

Publicidad

“Me empecé a apagar. Profesionalmente, emocionalmente, ya estaba muy desmotivado. Solo quería estar perdido en la finca”, relató.

La separación de Villalobos, con quien estuvo casado tres años, marcó un punto de quiebre. “Tenía miedo de enfrentarme a un mundo que sabría que mi relación había terminado.

¡Soñada! Las mejores imágenes de la BODA de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo Foto: Sebastián Caicedo / Instagram

Publicidad

Me aterraba ser señalado, ser acusado. Entré en una depresión muy fuerte”, reconoció.

El momento más estremecedor de la entrevista llegó cuando habló de su plan para apagar su vida. “Ya sabía cómo lo iba a hacer… Me iba a colgar de un árbol en mi finca”, confesó con honestidad desgarradora. Sin embargo, hubo algo que lo detuvo: su madre.

“Me parecía muy egoísta pasarle a ella mi dolor. Por eso no lo hice”, dijo, visiblemente afectado.

Caicedo, quien durante años fue parte de una de las parejas más mediáticas de la televisión, rompió el silencio no para causar conmoción, sino para visibilizar una realidad que muchos hombres enfrentan en silencio.

Su testimonio, lejos de buscar protagonismo, es una invitación a hablar de salud mental y a entender que, incluso detrás de las sonrisas televisivas, pueden esconderse batallas silenciosas.

Hoy, Sebastián continúa lejos del foco mediático, enfocado en su bienestar y en su conexión con la naturaleza. Su voz, sin embargo, resuena más fuerte que nunca, al recordarnos que pedir ayuda no es debilidad, sino un acto de valentía.

Publicidad

Mira también: El Pato Velásquez intentó apagar su vida tras sentirse feo