Jimmy Vásquez confiesa que no cree en Dios: "Los idólatras son peligrosos"

Durante una entrevista con El Klub de la Kalle, el actor Jimmy Vásquez abordó un tema pocas veces tratado en el mundo del espectáculo colombiano:su agnosticismo y otros temas como su depresión.

Con franqueza, el artista reconoció que no cree en Dios ni practica ninguna religión, lo cual le ha valido duras críticas, especialmente por parte de sectores católicos y cristianos.

“En este país decir que no se cree en Dios es peor que decir que uno es narcotraficante. Las señoras dejan de seguirme, se escandalizan como si les echara ácido en la cara”, expresó Vásquez para El Klub.

Su postura ha generado rechazo entre algunos compañeros y seguidores, quienes lo han acusado de irrespetuoso o desorientado espiritualmente.

No obstante, el actor dejó claro que su opinión no nace del desconocimiento: “Vengo de colegio católico apostólico romano, fui a misa, hice todo el recorrido, pero después de una búsqueda personal entendí que no era mi camino. No creo en seres superiores”.

Actualmente, Vásquez está inmerso en una obra de teatro cuyo eje es el sarcasmo y la crítica a los fanatismos, no solo religiosos, sino también políticos, deportivos y sociales.

“La gente se ofende rápido, sobre todo los religiosos. Se sienten perseguidos, tienen una paranoia constante. Pero yo me burlo primero de mí mismo”, dijo.

Jimmy Vásquez vendió sus cosas y acabó su matrimonio en medio de crisis de depresión Foto: La Kalle

Para él, el fanatismo es una patología que ha contaminado la sociedad: “Es una enfermedad con metástasis. Indomable, insoportable. No es solo religión: también es fanatismo fitness, de redes, de fútbol”.

La mala experiencia de Jimmy Vásquez en una entrevista en reconocida emisora

El actor relató una experiencia incómoda cuando fue llevado a un programa de fútbol sin saber nada del tema.

“Me atacaron por no ser un fanático. Incluso llegaron a burlarse de mi orientación sexual al aire”, contó, evidenciando cómo el pensamiento único se impone incluso en espacios de entretenimiento.

Pese a la polémica que genera su postura, Jimmy asegura que no busca excluir a nadie: “No odio a los políticos ni a los creyentes, pero no puedo dejar de criticar los excesos. Reírnos de nosotros mismos es necesario”.

La voz de Jimmy Vásquez resuena en una industria donde el silencio suele ser más cómodo. Con valentía, expone sus creencias —o la ausencia de ellas— y deja claro que el arte también es un espacio para confrontar, incomodar y reflexionar.

Mira la entrevista completa aquí: