Jimmy Vásquez arremete contra el Flaco Solorzano: "Vendió las nalgas por un reality"

En conversación exclusiva conEl Klub de la Kalle, el actor Jimmy Vásquez no se guardó nada. Con su estilo frontal y sarcástico, el artista aprovechó para criticar duramente a algunos colegas que han decidido participar en realities televisivos.

Entre ellos, mencionó con nombre propio a Fernando “el Flaco” Solórzano y a Norma Nivia, actores de trayectoria en Colombia.

“Para mí, meterse a un reality es vender las nalgas”, dijo sin rodeos Vásquez. Ante la intervención del presentador, quien ironizó sobre si Solórzano y Nivia habían hecho precisamente eso, Jimmy reafirmó:

“Con todo el amor del mundo, yo creo que sí”. Aunque reconoció el talento y la trayectoria de Fernando Solórzano, consideró que involucrarse en ese tipo de formatos desdibuja el oficio del actor:

“Es un señor actor, pero entiendo que estaba en un momento donde quería impulsar su escuela… eso es respetable. Aun así, yo no podría hacerlo”.

El actor dejó claro que ha recibido múltiples ofertas económicas para participar en estos espacios, pero siempre las ha rechazado por una cuestión de coherencia.

“Yo hablo en contra de ese tipo de contenidos y sería una contradicción total prestarme para eso”, afirmó.

Jimmy Vásquez confiesa que no cree en Dios: "Los idólatras son peligrosos"

Jimmy Vásquez habló contundentemente de por qué no participa en realitys

Vásquez también abordó su visión crítica sobre la industria del entretenimiento actual, especialmente el lugar que ocupan los realities como plataformas de exposición.

“Nosotros somos de la fila larga, la de los actores que tuvimos que ganarnos todo desde abajo”, aseguró, refiriéndose al esfuerzo de años que ha implicado construir su carrera en medio de una industria cambiante y cada vez más mediatizada.

El actor agregó que una vez participó en un reality por pura casualidad, y que fue más una excepción que una intención: “Estuve en uno, me lo gané por suerte, pero no volvería. Yo llego a uno de esos y a la semana me sacan”.

Jimmy Vásquez, quien hoy se encuentra involucrado en una obra de teatro cargada de crítica social, también enfatizó que su compromiso está con el arte y no con los formatos de entretenimiento efímero. “No se trata solo de ganar visibilidad o dinero; se trata de tener principios y coherencia con lo que uno predica”.

Con sus declaraciones, Vásquez vuelve a encender el debate sobre el rol de los actores en la televisión contemporánea y los límites entre el arte, el espectáculo y la dignidad profesional.

Mira la entrevista completa aquí: