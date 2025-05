VIDEO: Marcela Reyes terminó en 'tropel' en un evento; se fueron a los golpes

La reconocida DJ e influenciadora Marcela Reyes, volvió a estar en el ojo del huracán tras protagonizar un incidente a las afueras del club Occa, en Medellín.

La situación se presentó después de asistir al evento de lanzamiento musical de su amiga Yina Rose, donde fue invitada especial. Sin embargo, la velada terminó de forma inesperada.

De acuerdo con varios videos compartidos en redes sociales, cuando Reyes salía del lugar, los DJ del sitio detuvieron la música, lo que aparentemente incomodó a una de las asistentes.

Esta mujer se acercó a Marcela para reclamarle, al parecer creyendo que ella había influido en esa decisión. Marcela no se quedó callada y respondió con firmeza, lo que dio pie a un intercambio verbal cada vez más intenso.

Testigos relatan que, en medio de la discusión, Reyes optó por dar la espalda e irse, pero un comentario de la mujer encendió aún más el ambiente:

“Si te sientes tan apagada en este momento, por lo que sos”. Estas palabras provocaron que Marcela regresara a confrontarla. Aunque la mujer aseguró no conocerla, Reyes le recordó que momentos antes había dicho su nombre con claridad.

Publicidad

Mientras ambas se enfrentaban verbalmente, las personas que las acompañaban terminaron involucradas en una pelea física, generando una escena desagradable en plena vía pública.

En las grabaciones también se puede ver a Marcela intentando intervenir para detener la pelea, aunque sus esfuerzos no calmaron la situación de inmediato.

Publicidad

La influenciadora conocida como ‘La Barbie Colombiana’ fue quien divulgó lo ocurrido al publicar varios clips del incidente en sus redes sociales, mostrando el tenso momento que vivió su amiga. El contenido se volvió viral rápidamente, generando diversas reacciones y críticas hacia la actitud de la DJ.

"Marcela como siempre de arrabalera que oso", "Marcela con la edad que tiene no ha quemado muchas etapas, señora ya!", "El brillo de que mami disculpe? Jajajaja tiene más brillo una escarcha que Marcela", fueron algunos de los comentarios.

Manuela Gómez pide pruebas sobre la infidelidad de Karina con B King

A raíz de esto, otras figuras del entretenimiento también se han pronunciado. Manuela Gómez quien anteriormente había hecho una petición a la cantante Karol G, comentó en redes que muchas personas le han pedido que exija a Marcela mostrar pruebas de una supuesta infidelidad entre Karina y B King.

“La gente me pregunta por qué no le digo a Marcela que muestre las pruebas. Si no lo hace, nadie le va a creer. Yo sí he visto muchas cosas, por eso confío en ella. Sé que tiene toda la evidencia y está atravesando momentos difíciles por los rumores y el chisme generado por el amarillismo”, afirmó Gómez.

También añadió: “Hago este video para aclarar que las pruebas existen. Yo las vi con mis propios ojos”. Por ahora, la polémica sigue escalando, evidenciando que los conflictos, las lealtades y las traiciones continúan dando de qué hablar.

Mira también: Marcela Reyes desmiente falsa noticia sobre DJ Exótic y reveló incómodo momento durante un toque