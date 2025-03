Manuela Gómez denuncia millonaria estafa; contó con detalles para que otros no caigan

La empresaria e influenciadora Manuela Gómez, reconocida por su participación en realities y series de televisión y su trayectoria en redes sociales, reveló recientemente una preocupante situación financiera que la afecta.

A través de sus historias de Instagram, compartió con sus seguidores que fue víctima de un fraude, luego de descubrir que le habían sacado un crédito sin su consentimiento.

La antioqueña explicó que, tras revisar su historial crediticio, encontró un reporte negativo que la dejó desconcertada. En un tono irónico, mencionó que no entendía la razón de la deuda, bromeando sobre si había dejado de pagar "72 cuotas".

Sin embargo, al profundizar en el asunto, descubrió que alguien había adquirido un crédito a su nombre para comprar artículos en una tienda de maletas y ropa.

Al notar la irregularidad, Manuela decidió acudir directamente al establecimiento para solicitar pruebas de la supuesta compra. "Fui a la tienda a que me mostraran la factura de lo que, según ellos, había comprado. Al revisar los productos, me di cuenta de que nunca adquirí esos artículos", explicó.

Además, cuestionó cómo era posible que se hubiera aprobado un crédito sin su presencia física y sin la verificación de su documento de identidad.

La creadora de contenido mostró su indignación ante la falta de protocolos de seguridad en la tienda que permitió la transacción fraudulenta.

"Es increíble que una entidad de renombre acepte abrir un crédito sin comprobar la autenticidad de la identidad del solicitante" , lamentó.

Aunque no reveló la suma exacta de la deuda, indicó que era un monto considerable y que el problema le estaba generando serias preocupaciones tanto en su vida personal como en sus negocios.

Manuela Gómez, influencer y actriz colombiana / Foto: Instagram @manugomezfranco1

Ante este incidente, la empresaria aprovechó para advertir a sus seguidores sobre la importancia de revisar periódicamente su historial financiero y estar atentos a posibles fraudes.

"Si no hubiera revisado mi reporte por curiosidad, no me habría enterado de esta estafa. Hay que estar alerta, porque cualquiera puede ser víctima" , enfatizó.

Así, una vez más, queda en evidencia cómo los delincuentes continúan encontrando nuevas formas de suplantación de identidad para obtener beneficios económicos, afectando incluso a figuras públicas.

Manuela Gómez aseguró que ya está tomando medidas legales para esclarecer lo ocurrido y evitar que la deuda injustamente adquirida siga afectando su historial crediticio.