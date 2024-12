Manuela Gómez sorprende con 'descarada' propuesta a Karol G, ¿qué le pidió?

Manuela Gómez, conocida por su participación en programas diferentes programas, además de su carrera como creadora de contenido, sorprendía a sus seguidores con una peculiar petición dirigida a la mundialmente famosa cantante Karol G.

Gómez reveló que su emprendimiento de postres alcanzó un éxito significativ o, atrayendo incluso pedidos desde el extranjero.

En un video compartido en sus historias de Instagram, la empresaria explicó que ha recibido solicitudes de clientes fuera de Colombia interesados en enviar sus postres a amigos y familiares en el país.

A pesar del gran avance de su negocio a nivel nacional, Gómez considera que expandir su alcance internacional requiere superar un obstáculo clave: la logística.

“Personas en el exterior desesperadas por mis postres y tan lindos ellos que apoyan mi emprendimiento, mandándolos a sus familiares, a sus amigos, novios…”, comentó Gómez, destacando el respaldo que ha recibido por parte de sus clientes.

Sin embargo, para cumplir con la creciente demanda internacional, la empresaria declaró necesitar un avión privado.

Fue entonces cuando dirigió su petición a Karol G, sugiriendo una asociación con la cantante. Con humor, expresó: “¿Será que Karol G no me presta su avión? ¿Nos asociamos? No sé, necesito un avión para transportar mis postres al exterior”.

Las palabras de Manuela Gómez no pasaron desapercibidas, y los usuarios de las redes sociales reaccionaron inmediatamente.

Algunos aplaudieron su creatividad y sentido del humor para abordar una situación empresarial, mientras que otros consideraron la propuesta como algo poco realista. Sin embargo, lo que nadie pudo negar es que la empresaria logró captar la atención de miles de internautas.

Muchos se preguntaron si Karol G, conocida por su apoyo a causas sociales y su cercanía con los fans , respondería a la singular petición. Aunque la cantante no se ha pronunciado al respecto, la idea de una colaboración entre ambas figuras ha despertado la curiosidad del público.

La historia de Manuela Gómez es una muestra de cómo la creatividad y las redes sociales pueden ser herramientas poderosas para impulsar un negocio.

Su petición a Karol G, aunque planteada en tono de broma, refleja la ambición de una emprendedora que busca romper barreras y llevar su marca a un nivel internacional.

Mientras el desenlace de esta historia queda en suspenso, una cosa es segura: Manuela Gómez demostró cómo transformar un momento inusual en una oportunidad para destacar en el competitivo mundo del emprendimiento.

Si Karol G decide responder, este encuentro podría ser el inicio de una colaboración inesperada .

