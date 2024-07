Manuela Gómez muestra cómo luce su abdomen luego de dar a luz

Manuela Gómez, reconocida empresaria y figura pública, ha capturado la atención de sus seguidores tras reaparecer en redes sociales después de varios días de ausencia. En una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con casi tres millones de seguidores, Gómez compartió los sorprendentes cambios físicos que ha experimentado quince días después de dar a luz a su hija, Samantha.

Orgullosa de su progreso, Manuela mostró su abdomen, destacando que no ha seguido ningún tratamiento especial ni dieta estricta. "Me han pedido mucho que muestre el abdomen después de quince días de haber dado a luz. Este es mi abdomen, la verdad no he hecho dietas, ni siquiera la dieta de después del embarazo, que los 40 días, que hay que cuidarse un montón. No me he puesto faja y así va mi recuperación del embarazo", expresó la empresaria mientras enseñaba su figura.

Además de mostrar su abdomen, Manuela reveló que ha perdido más de diez kilos desde el nacimiento de Samantha. "Quince días después, he bajado más de diez kilos, me ha ido súper bien", afirmó, sorprendiendo a muchos de sus seguidores por la rapidez y naturalidad de su recuperación.

En días anteriores, Gómez había compartido su felicidad por la ausencia de estrías en su abdomen, agradeciendo un producto especial que está desarrollando en su empresa. Este detalle ha generado aún más interés entre sus seguidores, muchos de los cuales están ansiosos por conocer más sobre el producto y sus beneficios.

La transparencia y apertura de Manuela sobre su proceso de recuperación postparto ha generado una oleada de comentarios positivos y apoyo en las redes sociales. Sus seguidores la elogian no solo por su apariencia física sino también por su autenticidad al compartir su experiencia sin filtros ni artificios.

La reaparición de Manuela Gómez no solo reafirma su conexión con su audiencia, sino que también destaca su capacidad para inspirar y motivar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares. Con su actitud positiva y enfoque natural, Gómez continúa siendo una figura influyente y respetada en el mundo empresarial y en las redes sociales.

