Majida Issa contó cómo está su corazón: "Los celos son una enfermedad que no va conmigo"

En una entrevista llena de revelaciones, la talentosa actriz Majida Issa compartió detalles íntimos sobre su vida amorosa y sus experiencias personales en la sección de preguntas rápidas con Yaya y Lala en 'Kallejiando'.

"El corazón está super tranqui," confesó la actriz en referencia a su estado emocional actual. Desde su sonada separación con el también actor Andrés Sandoval, Majida Issa no ha sido vinculada sentimentalmente con nadie más, revelando así un período de soltería en su vida.

El romance entre Majida Issa y Andrés Sandoval, que surgió durante la producción de una serie en 2012, capturó la atención del público colombiano. Sin embargo, la relación llegó a su fin de manera inesperada en 2016, dejando a muchos seguidores sorprendidos por el desenlace de esta historia de amor.

Antes de su relación con Sandoval, Majida Issa mantuvo una relación amorosa con el actor cubano Mijail Mulkay, que se extendió desde 2008 hasta 2012, marcando así otra etapa significativa en su vida sentimental.

Entre risas y confesiones, Majida respondió a una serie de preguntas divertidas: reveló su apodo "Maji", compartió que soñaba con hacer de todo cuando era niña, y confesó sus preferencias entre madrugar o trasnochar, optando por la segunda opción.

En cuanto a su gusto musical, la versatilidad es la clave para Majida, quien disfruta de una amplia gama de géneros que van desde el vallenato hasta el reggaetón, demostrando así su amor por la diversidad musical.

En un emotivo momento durante la entrevista, Majida interpretó a capella un fragmento de una canción que interpreta en su papel dentro de la película que se estrenará el próximo 29 de febrero; 'El bolero de Rubén', demostrando su talento vocal y su pasión por la música.

"Los celos son enfermizos"

Al abordar el tema de los celos, la actriz expresó su firme postura en contra de esta emoción describiéndola como una "enfermedad terrible". Recordó su última experiencia con los celos y enfatizó su decisión de no permitir que esta emoción afecte su vida y relaciones futuras.

"Yo tuve una relación hace muchos años y sentí por primera vez los celos y me parece una enfermedad terrible yo me quería dar contra las paredes" recordó a la vez que aseguró que a partir de ese momento tomó la determinación de no permitirse volver a sentir algo así jamás en la vida.

"Dije alguien que realmente me quiera no me puede despertar este sentimiento, no quiero estar con alguien que me despierte este sentimiento, no quiero vivir este infierno nunca, si alguien que me despierta mucha inseguridad o si el problema es mío y estoy siendo muy insegura hay que solucionarlo, entender eso cambia a la vida".

Con sinceridad y determinación, Majida Issa compartió sus reflexiones sobre el amor, la música y el bienestar emocional, dejando una impresión perdurable en los corazones de sus seguidores y admiradores.