Majida Issa envió un mensaje de empoderamiento a la mujer a través de 'La Diabla'

En una entrevista exclusiva con La Kalle , la talentosa actriz Majida Issa desglosó los detalles detrás de su icónico papel como 'La Diabla' en la exitosa serie Sin Senos Sí Hay Paraíso. La actuación de Issa como Yesica Beltrán, conocida como 'La Diabla', cautivó a los televidentes y huella en la memoria de quienes siguieron la producción entre 2016 y 2018.

"Este papel llegó a mi vida por casting como todos, nunca llegan por arte de magia", la actriz compartió que, inicialmente, no encajaba en el perfil físico del personaje, que exigía una mujer voluptuosa y obsesionada con su imagen. Sin embargo, con su habilidad actoral y determinación, Issa logró conquistar el rol, "el papel exigía hacer notar que para ella era súper importante la imagen física y como yo no tengo ni cirugías, ni nada de eso, entonces yo no estaba dentro del perfil. Pero si tengo una caja de herramientas que como actriz digo qué me sirve para el casting y dije necesito ser sexy aunque no tengo el cuerpo voluptuoso", y fue a través de su 'caja de herramientas' que analizó de qué manera podía aportar al personaje y se apoderó de él.

Majida Issa también compartió sus reflexiones sobre la representación de la feminidad y la autoestima. "Las mujeres nos damos muy duro a veces, no nos sentimos lo suficientemente sexis, pero definitivamente todo está en la actitud.", expresó Issa, destacando que la actitud y la confianza en sí misma son elementos clave para proyectar una imagen segura y atractiva.

Respecto a algunas de las críticas que tienen que enfrentar los actores aseguró que "uno no puede permitir que le afecte para lo malo, sino que realmente las palabras que retumban sean para crecer", reflexionó la actriz, destacando la importancia de mantener una actitud positiva ante la evaluación constante a la que están expuestos los actores.

La actriz también recordó con cariño otros personajes que han marcado su carrera, desde su participación en 'La Ronca de Oro', 'Alejandra Guzmán' 'Chavela' y en teatro 'noticia de un secuestro', entre otros. Para Issa, cada papel ha sido un aprendizaje y una oportunidad para crecer como artista.

La entrevista con Majida Issa reveló no solo los desafíos y triunfos detrás de su papel como 'La Diabla', sino también su filosofía de trabajo y su profundo compromiso con la actuación. Su pasión y dedicación continúan inspirando a una nueva generación de talentos en el mundo del espectáculo.