Bancolombia compensa a usuarios que les salen billetes chimbos en cajeros

Encontrarse con un billete falso después de un retiro en un cajero automático es una situación inoportuna y preocupante para cualquier persona. Aunque no es una ocurrencia frecuente en Colombia, tampoco es imposible.

A pesar de los estrictos controles de autenticidad y el sistema automatizado que manejan estos dispensadores de efectivo, siempre existe una mínima posibilidad de que un billete falsificado ingrese a la circulación. Sin embargo, la clave está en cómo reaccionar.

Según la Superintendencia Financiera (Superfinanciera) y Asobancaria, es crucial informar de inmediato a la entidad bancaria correspondiente.

Intentar utilizar o "pasar" un billete falso, sea consciente o no de su ilegitimidad, puede acarrear una denuncia y consecuencias legales



¿Qué hago si me sale un billete falso en cajero Bancolombia? Banco responde hasta por billetes de $100 mil

Bancolombia, a través de sus comunicaciones oficiales y centro de ayuda, ha delineado los pasos a seguir si un cliente recibe un billete sospechoso o deteriorado tras una transacción en un cajero.

El primer paso es acercarse a una de sus sucursales físicas (se excluyen las ubicadas en supermercados) para radicar el reclamo.

Una vez en la sucursal, el proceso varía ligeramente dependiendo de si usted es una persona natural o jurídica, y del cajero donde se realizó el retiro:

Para personas naturales (retiros en cajeros de Bancolombia o de otros bancos): Debe presentar el o los billetes presuntamente falsos, su documento de identidad, y diligenciar un formulario que le será entregado en la sucursal.

Para personas jurídicas (retiros en cajeros de otros bancos): Se requiere presentar una carta firmada por la persona autorizada para el movimiento de la cuenta de la transacción, solicitando la reposición del dinero. Esta carta debe incluir detalles como el número y denominación de los billetes, el cajero y la fecha de la transacción. Además, deberá entregar los billetes falsos en físico.

Para personas jurídicas (retiros en cajeros de la red Bancolombia): Además de la carta firmada por el autorizado de la cuenta, se deben incluir los billetes sospechosos, su número y denominación, el número de la tarjeta usada en la transacción, el cajero y la fecha del retiro, un número de teléfono de contacto y la dirección de residencia.

En todos los casos, es fundamental realizar el reclamo de manera inmediata y, reiterando, bajo ninguna circunstancia intentar usar el billete de forma deshonesta.



¿Cómo puedo recuperar mi dinero si me dieron un billete falso en Bancolombia?

El tiempo de validación y respuesta para determinar si aplica el pago o reposición del dinero depende de cada sucursal de Bancolombia y se rige por los plazos establecidos por la Superintendencia Financiera.

Si el análisis técnico confirma que el billete es falso y, lo más importante, se verifica que fue entregado por un cajero, Bancolombia podrá reponer el dinero, siempre y cuando el reclamo se haya presentado de forma oportuna y correcta.

Sin embargo, si no se logra comprobar el origen del billete o si este no provino de un canal oficial, el banco no tendrá la obligación de realizar el reembolso.



Cómo reconocer un billete falso de $100.000

Ante la posibilidad de encontrarse con una falsificación, las autoridades monetarias de Colombia, en especial el Banco de la República, insisten en la importancia de verificar las características de seguridad de los billetes.

Los billetes colombianos cuentan con altos estándares de seguridad. Para el billete de $100.000, el de más alta denominación, se recomiendan los siguientes pasos, conocidos como los "cinco pasos oficiales": mira, toca, levanta, gira y comprueba.

Billetes de $100 mil están siendo falsificados cada vez con más frecuencia /Foto: captura de pantalla Youtube Banco de la República

Este billete, con dimensiones de 66 mm x 153 mm y fabricado en papel de fibra de algodón, presenta la imagen del Valle de Cocora, la palma de cera, el pájaro barranquero, la flor del sietecueros y el expresidente Carlos Lleras Restrepo.

Características clave para saber si un billete es falso

Toca: Siente el relieve al tacto en la denominación y en la figura principal del expresidente Carlos Lleras Restrepo. Los billetes falsos suelen tener una impresión plana.

Levanta (a trasluz): Deberás ver el rostro de Carlos Lleras Restrepo con un efecto tridimensional y el número "100". También, observe el texto "BRC" y la silueta del pájaro barranquero.

Gira: El colibrí en el billete cambiará de color al moverlo. Asimismo, la tinta en la esquina superior derecha cambiará de verde a cobre o de fucsia a verde.

Comprueba (bajo luz ultravioleta): Las imágenes que florecen en la superficie del billete deben verse claras y nítidas.

Finalmente, es importante mencionar que se han detectado seriales específicos en billetes falsos recientes de $100.000, como AE68417396 y AJ77938917.

Anuncian cambios en billetes /Foto: redes sociales

Estos, según denuncias, llegaron a pasar desapercibidos con marcadores detectores, siendo identificados como falsos solo bajo luz ultravioleta.

El Banco de la República ha desmentido rumores sobre una clasificación "G5" de billetes falsos, afirmando que las falsificaciones corresponden a simulaciones de baja calidad hechas con técnicas conocidas por las autoridades.

