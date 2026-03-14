Surgen nuevos detalles del menor fallecido en el caso de las hermanas en Malambo

Continúan apareciendo detalles en el caso que conmocionó al departamento del Atlántico tras lo ocurrido con las hermanas en Malambo, ante esto, se conoció que Aldelso Fabián Nava Díaz, conocido bajo el alias de 'Fabián', fue dado de baja por las autoridades venezolanas en Maracaibo.

El joven de 17 años era buscado intensamente por su presunta participación en el caso de las hermanas Sheerydan Sofía Hernández (14 años) y Keyla Nicolle Hernández Noriega (17 años), cuyos cuerpos fueron hallados en una fosa común en Malambo y que previamente habían extorsionada a la familia de las menores de edad.

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Tras cometerse esto, en febrero, alias 'Fabián' huyó de Colombia a bordo de un bus con destino a Venezuela, buscando evadir la justicia. Sin embargo, se conoció que su rastro fue detectado en el sector de El Despertar, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo, debido a información entregada por la propia comunidad.



Según los informes del Cuerpo de Policía Bolivariano del Estado Zulia (CPBEZ), las personas del sector alertaron sobre la presencia del sospechoso y este al sentirse acorralado por los uniformados, el adolescente se refugió en una vivienda y decidió abrir fuego contra las autoridades.

En el intercambio de disparos, Nava Díaz resultó herido de gravedad y falleció minutos después en el Centro de Diagnóstico Integral de la Chamarreta. En el lugar, además del arma, se incautó un teléfono móvil que habría sido utilizado para coordinar su huida.



¿Qué se conoce de ‘Alias Fabian’ y su relación con el caso de las hermanas en Malambo?

Las hermanas Hernández desaparecieron el pasado 17 de febrero tras salir de su hogar en Barranquilla. Sus cuerpos fueron encontrados 11 días después, enterrados en un lote baldío en Malambo, presentando signos de violencia esto después de salir con unos jóvenes a altas horas de la madrugada.

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Nuevos datos revelados en las audiencias judiciales exponen este hecho. De acuerdo con confesiones y testimonios de testigos como Miguel Caleb Velandia, esto fue planeado por alias 'Fabián' y su cómplice, alias 'Tata', para evitar que las menores los denunciaran. La Fiscalía reveló que una de las víctimas fue asesinada tras ser señalada como "faltona" (delatora), recibiendo disparos.

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Sumado a esto, la Policía Metropolitana de Barranquilla señaló que alias 'Fabián' no era un delincuente común. Según el general Miguel Camelo Sánchez, el joven habría pertenecido a un bloque de las disidencias de las Farc y formaba parte de estructuras criminales que operan en el norte del Atlántico.

Al punto que las autoridades ofrecían una recompensa de 20 millones de pesos. Mientras que alias 'Fabián' perdió la vida en Venezuela, su cómplice, alias 'Tata', ya se encuentra bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación enfrentando cargos por estos hechos.

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