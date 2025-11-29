Publicidad

VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO ROMPE EL SILENCIO
DUA LIPA EN BOGOTÁ
CASO CANTÓN NORTE
HORÓSCOPO
Dua Lipa sorprendió con homenaje a Shakira en su espectacular concierto en Bogotá

Dua Lipa sorprendió con homenaje a Shakira en su espectacular concierto en Bogotá

La artista británica se presentó ante miles de asistentes en la capital colombiana, en una noche marcada por momentos inesperados que captaron por completo la atención del público.

Dua Lipa, cantante britanica
Dua Lipa le brindó un homenaje a Shakira en su concierto en Bogotá
Foto: Instagram de Dua Lipa
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 29 de nov, 2025

El pasado 28 de noviembre de 2025, la artista británica Dua Lipa ofreció un concierto en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, como parte de su gira Radical Optimism Tour. Durante la noche, la cantante incorporó un gesto especial: rindió homenaje a la cantante colombiana Shakira interpretando en vivo la canción “Antología”.

Antes del espectáculo, Dua Lipa había enviado un saludo en español a sus seguidores colombianos generando gran expectativa. En su mensaje, expresó su ilusión por visitar Bogotá y aseguró que sería “una noche increíble”.

Puedes leer: Nuevos videos muestran a Dua Lipa explorando Bogotá antes de su presentación en El Campín

¿Cómo fue el concierto de Dua Lipa en Bogotá?

Al iniciar su presentación, la artista dio apertura con su clásico tema 'Physical'. A lo largo del concierto interpretó éxitos como 'Don’t Start Now', 'New Rules', 'Levitating', 'Break My Heart', 'IDGAF', entre otros.

El momento más destacado de la noche fue cuando anunció su homenaje a Shakira, explicando que la barranquillera es una de sus principales fuentes de inspiración:

“Hoy quiero cantar una canción que no canto muchísimo, pero es de una artista que me inspira muchísimo. Su música, a través del tiempo y por la manera en que ha tocado tantas mentes y corazones alrededor del mundo…” dijo Dua Lipa antes de iniciar “Antología”

Invitó al público a unirse a ella para cantarla: “Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Si la conoces, esto es para ti”.

El resultado fue una ovación colectiva: miles de asistentes corearon la canción en español, provocando un momento emotivo que se convirtió en uno de los recuerdos más memorables de la noche.

Previo al concierto, ya se había especulado en redes sociales sobre la posibilidad de que interpretara un tema de Shakira. Algunos fanáticos incluso captaron fragmentos de las pruebas de sonido desde afuera del estadio, lo que alimentó la expectativa.

Este tipo de homenajes musicales no es nuevo en la gira de Dua Lipa. En presentaciones anteriores en otros países, la artista interpretó clásicos de artistas locales, como 'De Música Ligera' de Soda Stereo en Argentina y 'Tu misterioso alguien' del dúo Miranda!

Puedes leer: Esta sería la canción que Dua Lipa cantaría en El Campín de Bogotá

El concierto dejó una huella significativa en los asistentes, que disfrutaron tanto de los éxitos de Dua Lipa como de un tributo a una figura emblemática de la música colombiana.

Mira también: Pillaron a Dua Lipa con su novio disfrutando de las calles de Bogotá

