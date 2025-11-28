Las 5 canciones de Dua Lipa que sí o sí tienes que cantar a todo pulmón en su concierto

Cuando tú vas a un concierto de Dua Lipa, sabes que no vas solo a escuchar: vas a cantar. Sus letras pegajosas, frases repetitivas y coros explosivos hacen que cada canción sea un himno preparado para gritar con miles de personas.

Por eso, te mostramos un listado de cinco temas indispensables que no pueden faltar en su show y que cualquier fan reconoce desde la primera palabra.

Puedes leer: Concierto de Dua Lipa en Bogotá: TransMilenio habilita rutas especiales este fin de semana

1. “New Rules” – El manual definitivo del "ya no vuelvo con mi ex"

Si hay una canción que une al público en un solo coro, es “New Rules”. Su letra es clara, directa y contundente, perfecta para gritarla a todo pulmón: “I got new rules, I count ’em”.

El ritmo repetitivo y la estructura tipo “mantra” hacen que hasta quien no sea muy fan se sume. Además, la canción está hecha para coreografía mental: cada regla es una frase sencilla que cualquiera recuerda. En vivo, el momento del “One, don’t pick up the phone…” es casi obligatorio.

Publicidad

2. “Don’t Start Now” – El himno del “yo ya superé eso”

Este tema se ha convertido en la bandera de quienes quieren cantar con actitud. La letra mezcla despecho y empoderamiento, algo que Dua Lipa maneja como nadie: “Don’t show up, don’t come out”.

Es repetitiva, bailable y con un coro que se eleva justo para que todos en el público salten y respondan. En concierto, es de esas canciones que levantan el ánimo incluso si te la sabes “a medias”.

Publicidad

Puedes leer: Nuevos videos muestran a Dua Lipa explorando Bogotá antes de su presentación en El Campín

3. “Levitating” – La más feliz para cantar entre amigos

“Levitating” tiene una letra sencilla, positiva y extremamente cantable. Esa mezcla hace que se convierta en un momento de pura energía en vivo.

El “You want me, I want you baby” es uno de los coros más coreados porque tiene un ritmo marcado, fácil y pegajoso. No hay forma de escucharla y no mover algo del cuerpo mientras la cantas.

4. “Physical” – Para gritar como si estuvieras en un gimnasio con luces neón

Aquí la letra funciona casi como una orden: “Let’s get physical”.

Es rápida, tiene frases cortas y repetidas, y además Dua Lipa la interpreta con una energía brutal que contagia. En concierto se siente como un momento de adrenalina, donde tú terminas gritando más por la emoción que por sabértela completa.

Publicidad

5. “Be The One” – La balada energética que todos recuerdan

Aunque es una de sus canciones más antiguas, sigue siendo una favorita para cantar. Tiene un coro emocional, directo y muy fácil de seguir: “I could be the one”.

La letra combina deseo, súplica y emoción, lo que la convierte en un momento bonito dentro del show. Es de esas canciones que todo fan reconoce con solo escuchar los primeros segundos.

Publicidad

Mira también: Pillaron a Dua Lipa con su novio disfrutando de las calles de Bogotá