Así suena 'Noveno piso', la nueva canción de Pipe Bueno y Eden Muñoz; un himno al despecho

Pipe Bueno y Eden Muñoz sorprendieron a sus seguidores con su más reciente colaboración, “Noveno Piso”. En el cual, este tema no es solo una canción, sino que ha sido descrito como "una caída libre por cada etapa del desamor", caracterizada por una sinceridad brutal.

Tanto es así que la letra de la canción se inspira en un tema común en las redes sociales, como es el caso que hay sobre el despecho, y todas las circunstancias que hay para enfrentar una ruptura amorosa en especial en los tiempos actuales donde mucha gente sufre por estos males.

De igual forma, se conoció que la creación de “Noveno Piso” recae en Eden Muñoz, quien tiene fama por tocar estas temáticas en sus más recientes canciones. De igual forma, se conoció que la coproducción estuvo a cargo de Iván Calderón.



¿Qué dice la letra de ‘Noveno piso’?

Se conoció que la canción habla de una travesía emocional que comienza con la negación inicial, mencionando frases como “no puede ser, seguro va a volver", luego toca un sentimiento de nostalgia, el autoengaño y la borrachera imprudente por el vacío de falta de una persona.

En las partes finales de la letra, menciona que el viaje de una tusa llega hasta el punto más alto, el cual sería el noveno piso, lugar donde se encuentra la venganza sin filtros. Donde explica que las personas ya no tienen nada que perder. “Me voy a comer a quien se me ponga enfrente, por puro despecho no más”.

Sumado a esto, se conoció que la colaboración entre Pipe Bueno y Eden Muñoz es notable, pues se percibe como orgánica y explosiva, transmitiendo una gran "verdad" sin caer en poses o medias tintas, debido a que los artistas transmiten el mensaje de una manera clara y directa.

Por otro lado, se conoció que Pipe Bueno estuvo colaborando con figuras como Majo Aguilar y Luis Vega, además de rendir un homenaje a Chalino Sánchez en su tema “Los Chismes”. Mientras tanto, Eden Muñoz sigue proyectando su crecimiento como uno de los autores de música popular del momento.

El video oficial del tema, dirigido por Jesús Roberto Ortiz Márquez, se encuentra disponible en YouTube, y la canción ya puede ser disfrutada en todas las plataformas de música digital. Donde a tan pocos días de su lanzamiento ya tiene más de 100.000 reproducciones y varios comentarios de los cibernautas.