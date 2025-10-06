Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
¿SE ACABA TRANSFIYA?
MARILYN PATIÑO DESTAPA TEORÍA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Eden Muñoz conquista el corazón de Bogotá y confirma sus futuros planes

Eden Muñoz conquista el corazón de Bogotá y confirma sus futuros planes

El cantante mexicano Eden Muñoz tuvo una de sus mejores presentaciones en Colombia, frente a más de 40 mil personas que vibraron con su música.