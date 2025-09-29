Eden Muñoz da detalles sobre su relación con Pipe Bueno: “Es un gran tipo”

La reciente visita de Eden Muñoz a Colombia no solo dejó una presentación inolvidable ante miles de fanáticos en su presentación en Popular al Parque, después pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle donde confirmó que el compartir tarima con Pipe Bueno fue uno de los "momentos más emotivos" del evento, desatando la euforia del público.

Eden Muñoz reveló que su relación con Pipe Bueno data de hace mucho tiempo, incluso antes de que su música cruzara fronteras. "Pipe es un gran amigo desde hace ya 15 años o mucho más tiempo que lo conozco". Curiosamente, el cantante explicó que la amistad profesional se intensificó en el último tiempo.

El músico mexicano destacó durante la entrevista explicó que Pipe lo apoyó en su incursión en el mercado colombiano, al punto de referirse a él como un guía y mentor: "Yo cuando vengo a Colombia él es el que más o menos me orienta me instruye me dice. 'Por aquí por acá este sí este no'.

Sumado a esto, el cantante afirmó que confía plenamente en él y en su visión, ya que Pipe no solo es "un gran talento" sino también "un gran tipo, es una gran persona". Adicionalmente explicó que esta dinámica de apoyo es recíproca. Eden recalcó que trata de ser recíproco con él cuando va allá a México".



¿Qué proyectos tienen juntos Eden Muñoz y Pipe Bueno?

Eden Muñoz explicó que de esta amistad nació su más reciente colaboración musical, "Noveno Piso". El cantante mexicano explicó que la iniciativa para la colaboración surgió directamente de Pipe Bueno, quien orquestó la producción en su "cancha". "él mismo fue el que dijo, 'No yo le di yo le hablo al maestro Iván Andrés que fue el que nos ayudó a coproducir el tema que vamos a estrenar que se llama Noveno Piso'".

Por lo cual, explicó que Noveno Piso es una mezcla cultural vibrante, una "colaboración de banda con Vallenato" que resultó ser "bastante interesante" y se estrenó justo la noche anterior a la entrevista.

Ante esto, Eden Muñoz describió el encuentro como un momento genuino y sin pretensiones: "Lo mejor de todo es que como no pretendes nada con nadie y nadie tiene que aparentar algo que no es entre panas. Es un parche de panas, de parceros.” .

Eden Muñoz expresó su cariño por Pipe y su familia, consolidando una alianza que promete seguir cosechando éxitos en ambos países, también adelantó que vienen más sorpresas musicales, incluyendo colaboraciones con artistas de talla mundial como Alejandro Sanz y Cristian Castro.

