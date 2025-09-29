Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
SUBSIDIO DE ARRIENDO
WESTCOL FRENA A YINA CALDERÓN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Eden Muñoz da detalles sobre su relación con Pipe Bueno: “Es un gran tipo”

Eden Muñoz da detalles sobre su relación con Pipe Bueno: “Es un gran tipo”

El cantante mexicano, Eden Muñoz reveló en los micrófonos de El Klub de la Kalle cómo es su relación con Pipe Bueno y el gran cariño que le tiene.

Eden Muñoz da detalles sobre su relación con Pipe Bueno: “Es un gran tipo”
Eden Muñoz y Pipe Bueno, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de @pipebueno y La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de sept, 2025